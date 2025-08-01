Британский "Бульдог" на службе в "Азове": как бойцы переделали БТР FV432 (видео)

В июля прошлого года бойцы подразделения “Азов” получили британские бронетранспортеры FV432. Это плавающая гусеничная бронемашина, разработанная в 1960-х годах, которая благодаря усилиям бойцов была доработана для выполнения задач по эвакуации раненых.

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Механик-водитель 6-го батальона специального назначения с позывным "Белый" рассказал о модернизированном варианте броневика FV432. Данные машины могут заходить на самый передний край линии боевого соприкосновения и быстро эвакуировать раненых.

По его словам, одним из преимуществ данной боевой машины — это гусеницы. Они имеют резиновые вставки, которые хорошо подходят не только для нашей местности, но и для движения по асфальту. Кроме того, гусеницы позволяют далеко заезжать на позиции в различную погоду, это особенно актуально при распутице.

Еще одним преимуществом данной машины перед эвакуационными автомобилями — ее броня, которая составляет 12,7 мм, которая способна выдержать в лобовую проекцию выстрел из РПГ или крупнокалиберного пулемета.

Как БТР FV432 переделали под нужды такмедов

"Изначально, когда мы получили эту машину, в ней не было ничего, кроме сидений, которые не фиксировались, поэтому мы решили переделать эту машину под эвакуацию", — рассказал "Белый".

Первое, что сделали бойцы — удалил внутри старую обшивку, покрасили в белый цвет отделение для десанта и установили необходимое медицинское оборудование.

Были сделаны крепления для сидений для удобной фиксации, установлено освещение белого и зеленого цвета. Кроме того, был установлен кислородный концентратор и электрический инвертор для питания холодильной установки. Обновили систему вентиляции, которая фильтрует воздух от песка, что крайне важно для эвакуационных машин.

"В плане доработки, мы установили автономную дизельную печку, которая питается топливом из баков. Поэтому в машине тепло, даже когда она не работает. Также мы установили дополнительные ноши с креплениями, на которых можно жестко зафиксировать раненого", — отметил "Белый".

Помимо внутренних доработок британский БТР получил и внешнее дополнительное оборудование — передние и задние камеры наблюдения, которые дают широкие углы обзора. Это облегчает задачи мехводу по управлению машиной.

В заключении "Белый" отметил, что в FV432 двигатель находится непосредственно возле водителя, и в жаркую погоду сильно усложняет работу, поэтому пришлось банально установить вентилятор, который стал единственным спасением в таких условиях.

"В целом британский БТР показал в нашей местности прекрасно, а благодаря проведенным улучшениям, эвакуация становится более быстрой и качественной", — подытожил украинский боец.

Основные характеристики БТР FV432

Габариты: длина 5,25 м, ширина 2,80 м, высота 2,28 м

Вес: около 15,3 т

Двигатель: Rolls‑Royce K60 объем 5,9 литров

Трансмиссия: шестиступенчатая

Максимальная скорость: до 60 км/ч по твердому грунту, до 35 км/ч по пересеченной местности

Запас хода: 480–580 км на дорогах

Напомним, в августе прошлого года 14 бронетранспортеров FV432 Mark 2 с запчастями, стоимостью 53 млн грн, отправились в 3-ю штурмовую бригаду.