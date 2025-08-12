Дрони СБУ вдруге за тиждень атакували склад "Шахедів" у Татарстані: деталі спецоперації (відео)

Безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання дронів "Шахедов" у російському Татарстані. Українські БПЛА пролетіли до цілі близько 1300 кілометрів.

Related video

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "А" вразили логістичний хаб удруге за тиждень, повідомив пресцентр спецслужби.

У приміщенні були готові до використання "Шахеди" разом з іноземними комплектуючими до них. Склад розташований у селищі Кзил-Юл Нурлатського району Татарстану. Відстань від кордону з Україною становить 1300 кілометрів.

Військовий об'єкт у селищі Кзил-Юл перший раз атакували 9 серпня

Зняті місцевими жителями відео підтверджують поразку хаба, його в приміщеннях були множинні пожежі.

СБУ продовжує спецоперації з ураження військових об'єктів у тилу Росії. Повторна атака на хаб зменшить спроможності ЗС РФ з терору України безпілотниками, розповіли в службі.

Перша атака далекобійних безпілотників на військовий об'єкт у селищі Кзил-Юл сталася 9 серпня поточного року. Тоді було відомо про застосування українських безпілотників "Лютий".

На відео можна розгледіти, як український безпілотник влучає в будівлю логістичного хаба. Вибух на об'єкті спричинив сильну пожежу.

Нагадаємо, російські фахівці поліпшили дрони "Шахед". Тепер БПЛА оснащені камерами та системами штучного інтелекту. Це справжній виклик для українських сил ППО.

Росіяни за кілька місяців побудували два нові об'єкти для пуску "Шахедів" по Україні: у Навлі Брянської області та в Цимбулові Орловської області.