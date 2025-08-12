Дроны СБУ второй раз за неделю атаковали склад "Шахедов" в Татарстане: детали спецоперации (видео)

Беспилотники СБУ повторно атаковали терминал хранения дронов "Шахедов" в российском Татарстане. Украинские БПЛА пролетели к цели около 1300 километров.

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "А" поразили логистический хаб второй раз за неделю, сообщил пресс-центр спецслужбы.

В помещении были готовые к использованию "Шахеды" вместе с иностранными комплектующими к ним. Склад находится в поселке Кзыл-Юл Нурлатского района Татарстана. Расстояние от границы с Украиной составляет 1300 километров.

Военный объект в поселке Кзыл-Юл первый раз атаковали 9 августа

Снятые местными жителями видео подтверждают поражение хаба, его в помещениях были множественные пожары.

СБУ продолжает спецоперации по поражениям военных объектов в тылу России. Повторная атака на хаб уменьшит способности ВС РФ по террору Украины беспилотниками, рассказали в службе.

Первая атака дальнобойных беспилотников на военный объект в поселке Кзыл-Юл произошла 9 августа текущего года. Тогда было известно о применении украинских беспилотников "Лютый".

На видео можно разглядеть, как украинский беспилотник попадает в здание логистического хаба. Взрыв на объекте вызвал сильный пожар.

Напомним, российские специалисты улучшили дроны "Шахед". Теперь БПЛА оснащены камерами и системами искусственного интеллекта. Это настоящий вызов для украинских сил ПВО.

Россияне за несколько месяцев построили два новых объекта для пуска "Шахедов" по Украине: в Навле Брянской области и в Цимбулове Орловской области.