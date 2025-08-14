Британія відмовилася відправляти 30 000 контингент в Україну: у Лондона інші плани

Велика Британія змінила план миротворчої операції, яка почне роботу в Україні після завершення активної фази війни з Росією. Замість відправки 30-тисячного контингенту для охорони портів і міст України передбачається реалізація більш "реалістичної місії".

Новий план перебування британських військових в Україні спрямований на забезпечення повітряної безпеки, підготовку українських військових і розмінування Чорного моря. Про це йдеться в матеріалі The Times.

Виступ Кіра Стармера на онлайн-зустрічі лідерів ЄС

У рамках миротворчої місії заплановано залучення фахівців з логістики, озброєння та навчання, а також виконання завдань з патрулювання повітряного простору з використанням винищувачів Typhoon і F-35. Додатково буде проведено очищення Чорного моря від мін для забезпечення безпечного судноплавства в українські порти.

Це рішення нібито ухвалили після віртуальної зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами країн ЄС. Європейські партнери висловили побоювання з приводу масштабного введення військ, що, на їхню думку, могло б спровокувати пряме зіткнення з Росією. Однак під час переговорів було досягнуто "реального прогресу", зокрема з питання подальшого тиску на Москву санкціями та економічними заходами.

Прем'єр-міністр Великої Британії підтвердив, що Лондон готовий до нового пакету обмежувальних заходів, а також закликав союзників конфіскувати заморожені російські активи на суму 260 млрд євро.

"Ми готові підтримати це, зокрема через плани, які ми вже розробили щодо розгортання сил забезпечення безпеки після припинення бойових дій", — заявив Стармер.

Нагадаємо, у лютому Володимир Зеленський заявив, що для забезпечення миру в Україні потрібен "стримувальний пакет" у вигляді потужного озброєння і контингенту миротворців чисельністю 100 тисяч осіб.

У березні видання The Times повідомило про наміри британського уряду розмістити на території України до 30 000 осіб, щоб підтримувати режим припинення вогню і стримувати чергове вторгнення Росії. При цьому інші європейські партнери, включно з Туреччиною, нібито були готові допомогти зі зброєю і матеріально-технічним забезпеченням.