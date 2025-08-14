Британия отказалась отправлять 30 000 контингент в Украину: у Лондона другие планы

Великобритания изменила план миротворческой операции, которая начнет работу в Украине после завершения активной фазы войны с Россией. Вместо отправки 30-тысячного контингента для охраны портов и городов Украины предполагается реализация более «реалистичной миссии».

Новый план пребывания британских военных в Украине направлен на обеспечение воздушной безопасности, подготовку украинских военных и разминирование Черного моря. Об этом говорится в материале The Times.

Выступление Кира Стармера на онлайн-встрече лидеров ЕС

В рамках миротворческой миссии планируется привлечение специалистов по логистике, вооружению и обучению, а также выполнение задач по патрулированию воздушного пространства с использованием истребителей Typhoon и F-35. Дополнительно будет проведена очистка Черного моря от мин для обеспечения безопасного судоходства в украинские порты.

Данное решение якобы было принято после виртуальной встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лидерами стран ЕС. Европейские партнеры выразили опасения по поводу масштабного ввода войск, что, по их мнению, могло бы спровоцировать прямое столкновение с Россией. Однако в ходе переговоров был достигнут «реальный прогресс», в том числе по вопросу дальнейшего давления на Москву санкциями и экономическими мерами.

Премьер-министр Великобритании подтвердил, что Лондон готов к новому пакету ограничительных мер, а также призвал союзников конфисковать замороженные российские активы на сумму 260 млрд евро.

«Мы готовы поддержать это, в том числе через планы, которые мы уже разработали по развертыванию сил обеспечения безопасности после прекращения боевых действий», — заявил Стармер

Напомним, в феврале Владимир Зеленский заявил, что для обеспечения мира в Украине нужен "сдерживающий пакет" в виде мощного вооружения и контингента миротворцев численностью 100 тысяч человек.

В марте издание The Times сообщило о намерениях британского правительства разместить на территории Украины до 30 000 человек, чтобы поддерживать режим прекращения огня и сдерживать очередное вторжение России. При этом другие европейские партнеры, включая Турцию, якобы были готовы помочь с оружием и материально-техническим обеспечением.