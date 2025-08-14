У Чернігівській області командир військової частини створив фейковий штаб: що знайшли слідчі

Командир однієї з військових частин у Чернігівській області та троє його підлеглих офіцерів отримали підозри від Державного бюро розслідувань через махінації з виплатами солдатам.

Related video

Організатори схеми заробляли на тому, що незаконно оформили виплати солдатам, які нібито працювали у вигаданому штабі, повідомляють на сайті відомства.

Детективи ДБР з'ясували, що у 2024 році командир створив "на папері" окремий командний пункт, де нібито перебували на чергуванні 14 військовослужбовців.

Однак обов'язків жодних бійці не виконували. Близько року проводили час на власний розсуд, але отримували за це додаткову грошову винагороду в розмірі двох тисяч гривень за кожен "наряд".

Після отримання коштів військові нібито передавали частину грошей командиру та його спільникам.

Також встановлено, що п'ятеро з цих військових виконували для керівника частини особисті роботи: ремонтували його приватну садибу, будували гостьовий будинок на тій самій ділянці та облаштовували квартиру, що належала його синові.

Військові ремонтували квартиру синові командира в/ч Фото: ДБР

Солдати також побудували гостьовий будинок на садибі командира Фото: ДБР

Фото: ДБР

Крім того, командир нібито сприяв ухиленню від служби ще одному військовому, який у робочий час заробляв на ремонті автомобілів неподалік від частини.

У результаті такої діяльності державі було завдано збитків на суму понад два мільйони гривень.

Фото: ДБР

Чотирьом офіцерам повідомлено про підозру у злочинах, вчинених у складі організованої групи. Їх звинувачують у зловживанні владою з метою одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України), а командиру інкримінують також перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень (ст. 426-1 КК України), а також ухилення від військової служби.

Усіх фігурантів справи повідомили про підозру Фото: ДБР

Санкція статті 364 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років, ст. 426-1 КК України — до 12 років ув'язнення.

Наразі суд заарештував майно фігурантів розслідування.

Раніше Фокус писав, що в лютому цього року Державне бюро розслідувань викрило чиновника однієї з військових частин, який брав "данину" з військовослужбовців. Таким чином він заробив майже мільйон гривень.

Ми також розповідали, що в Краматорську командир убив військового, який відмовився платити йому "данину". Спочатку чоловіка побили, а потім застрелили пострілом у голову, а тіло намагалися сховати.