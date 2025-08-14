В Черниговской области командир воинской части создал фейковый штаб: что нашли следователи

Командир одной из воинских частей в Черниговской области и трое его подчиненных офицеров получили подозрения от Государственного бюро расследований из-за махинаций с выплатами солдатам.

Организаторы схемы зарабатывали на том, что незаконно оформили выплаты солдатам, которые якобы работали в вымышленном штабе, сообщается на сайте ведомства.

Детективы ГБР выяснили, что в 2024 году командир создал "на бумаге" отдельный командный пункт, где якобы находились на дежурстве 14 военнослужащих.

Однако обязанностей никаких бойцы не выполняли. Около года проводили время по своему усмотрению, но получали за это дополнительное денежное вознаграждение в размере двух тысяч гривен за каждый "наряд".

После получения средств военные якобы передавали часть денег командиру и его сообщникам.

Также установлено, что пятеро из этих военных выполняли для руководителя части личные работы: ремонтировали его частную усадьбу, строили гостевой дом на том же участке и обустраивали квартиру, принадлежавшую его сыну.

Кроме того, командир якобы способствовал уклонению от службы еще одному военному, который в рабочее время зарабатывал на ремонте автомобилей недалеко от части.

В результате такой деятельности государству было причинено убытков на сумму более двух миллионов гривен.

Четырем офицерам сообщено о подозрении в преступлениях, совершенных в составе организованной группы. Их обвиняют в злоупотреблении властью с целью получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины), а командиру инкриминируют также превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ст. 426-1 УК Украины,) а также уклонения от военной службы.

Санкция статьи 364 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, ст. 426-1 УК Украины — до 12 лет заключения.

На данный момент суд арестовал имущество фигурантов расследования.

