Брал "дань" бытовой техникой и одеждой для детей: задержан чиновник воинской части

Следствие установило, что бывший командир дивизиона систематически вымогал деньги с подчиненных. Он "продавал" отпуска военнослужащим.

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Государственное бюро расследований разоблачило чиновника одной из воинских частей, который брал "дань" с военнослужащих. Таким образом он заработал почти 1 миллион гривен. Об этом сообщили в ГБР.

Следствие установило, что бывший командир дивизиона одной из воинских частей на Херсонском направлении систематически вымогал деньги с подчиненных. Он "продавал" отпуска военнослужащим, а затем скрывал их отсутствие от командования.

Также он вымогал деньги у военных, угрожая им наказаниями за якобы нарушение служебной дисциплины.

"Подчиненные, которые попадали на "крючок" командира, рассчитывались с ним не только деньгами, но и услугами, покупали ему бытовую и компьютерную технику, а также вещи для детей. По оперативным данным, в 2023-2024 годах чиновник таким образом "заработал" почти 1 млн грн", — говорится в сообщении ГБР.

Чиновник задержан в Николаеве, ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере и превышение служебных полномочий). Санкция статей предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фигуранту избрали меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн 200 тыс. гривен.

Напомним, что ранее Фокус писал, что в Краматорске командир убил военного, который отказался платить ему "дань". Сначала мужчину избили, а затем застрелили выстрелом в голову, а тело пытались спрятать.