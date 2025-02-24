Брав "данину" побутовою технікою і одягом для дітей: затримано посадовця військової частини

Слідство становило, що колишній командир дивізіону систематично вимагав гроші з підлеглих. Він "продавав" відпустки військовослужбовцям.

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Державне бюро розслідувань викрило посадовця однієї з військових частин, який брав "данину" з військовослужбовців. У такий спосіб він заробив майже 1 мільйон гривень. Про це повідомили ДБР.

Слідство становило, що колишній командир дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку систематично вимагав гроші з підлеглих. Він "продавав" відпустки військовослужбовцям, а потім приховував їх відсутність від командування.

Також він вимагав гроші у військових, погрожуючи їм покараннями за нібито порушення службової дисципліни.

"Підлеглі, які потрапляли на "гачок" командира, розраховувалися з ним не лише грошима, а й послугами, купували йому побутову та комп’ютерну техніку, а також речі для дітей. За оперативними даними, у 2023-2024 роках посадовець у такий спосіб "заробив" майже 1 млн грн", — йдеться в повідомленні ДБР.

Посадовця затримано у Миколаєві, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 426-1 КК України (одержання хабаря в особливо великому розмірі та перевищення службових повноважень). Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фігуранту обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 1 млн 200 тис. гривень.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав, що у Краматорську командир вбив військового, який відмовився платити йому "данину". Спочатку чоловіка побили, а потім застрелили пострілом в голову, а тіло намагалися сховати.