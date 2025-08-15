Росія кинула туди непідготовлених солдатів: ЗСУ просунулися на Лиманському напрямку

Українські підрозділи відтіснили окупантів у південній частині Торського на схід від Лиману. Зазначається, що Росія перекинула туди значні сили, але російські солдати практично не пройшли жодної підготовки.

Представник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, повідомив, що росіяни зосередили там велику кількість військ і постійно поповнюють резерви. Про це в черговому своєму звіті повідомив Американський Інститут вивчення війни ISW.

Карта обстановки на фронті Фото: ISW

Речник додав, що російські підрозділи, які діють на цьому напрямку, проходять тільки місяць навчання і атакують українські позиції вогневими групами з двох-чотирьох піхотинців. При цьому зона ураження російськими безпілотниками в цьому районі має глибину від 15 до 20 кілометрів.

При цьому американські аналітики наводять інформацію з російських джерел про те, що війська РФ просунулися на північ від Середнього і на 500 метрів у межах Шандриголового, Донецької області (обидва на північний захід від Лиману). Підтвердження цим заявам у ISW не мають.

Основний напрямок зусиль росіян на цьому напрямку: захопити всю Донецьку область, і, можливо, просунутися в Дніпропетровську область.

У Генштабі ЗСУ окремо успіх на Лиманському напрямку поки не коментували, але зазначили, що загалом відбулося 105 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб і Торське.

Повідомляється, що минулої доби втрати російських загарбників становили 990 осіб. Також українські воїни знешкодили п'ять танків, три бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 191 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня та 191 одиницю автомобільної техніки окупанта.

Нагадаємо, Фокус писав про ситуацію біля Добропілля. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, оскільки російські війська здійснили десятки атак, але ЗСУ відбили більшість штурмів і продовжують стабілізувати лінію фронту.

Нагадаємо, що за словами бійця Сил оборони з позивним "Борошняний", на Покровсько-Добропільському напрямку на Донеччині російські війська закріпилися у східній частині Родинського, водночас українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію довкола "клешні", яку росіяни утворили проривом у районі Добропілля.