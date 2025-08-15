Россия бросила туда неподготовленных солдат: ВСУ продвинулись на Лиманском направлении

Украинские подразделения оттеснили оккупантов в южной части Торского к востоку от Лимана. Отмечается, что Россия перебросила туда значительные силы, но российские солдаты практически не прошли никакой подготовки.

Related video

Представитель украинской бригады, которая действует на Лиманском направлении, сообщил, что россияне сосредоточили там большое количество войск и постоянно пополняют резервы. Об этом в очередном своем отчете сообщил Американский Институт изучения войны ISW.

Карта обстановки на фронте Фото: ISW

Спикер добавил, что российские подразделения, которые действуют на этом направлении, проходят только месяц обучения и атакуют украинские позиции огневыми группами из двух-четырех пехотинцев. При этом зона поражения российскими беспилотниками в этом районе имеет глубину от 15 до 20 километров.

При этом американские аналитики приводят информацию из российских источников о том, что войска РФ продвинулись к северу от Среднего и на 500 метров в пределах Шандриголово, Донецкой области (оба к северо-западу от Лимана). Подтверждения этим заявлениям в ISW не имеют.

Основное направление усилий россиян на этом направлении: захватить всю Донецкую область, и, возможно, продвинуться в Днепропетровскую область.

В Генштабе ВСУ отдельно успех на Лиманском направлении пока не комментировали, но отметили, что в общей сложности произошло 105 боевых столкновений.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Нововодяне, Карповка, Редкодуб и Торское.

Сообщается, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 990 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, три боевых бронированных машины, 29 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 191 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня и 191 единицу автомобильной техники оккупанта.

Напомним, Фокус писал о ситуации возле Доброполья. Ситуация на Покровском направлении остается напряженной, поскольку российские войска совершили десятки атак, но ВСУ отбили большинство штурмов и продолжают стабилизировать линию фронта.

Напомним, что по словам бойца Сил обороны с позывным "Мучной", на Покровско-Добропольском направлении в Донецкой области российские войска закрепились в восточной части Родинского, в то же время украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию вокруг "клешни", которую россияне образовали прорывом в районе Доброполья.