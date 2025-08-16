ЗС РФ викрили на фейковому "встановленні прапора" в Андріївці-Клевцовому, — ГУР (відео)

Російські пропагандисти поширили інформацію про взяття Збройними силами РФ під контроль Андріївки-Клевцового (Іскра). З'явилися кадри "встановлення триколора" в цьому населеному пункті, однак у підсумку противника було ліквідовано.

Російські окупанти знімають постановочні відео захоплень населених пунктів і штампують фейкові "перемоги", повідомили 16 серпня українські розвідники.

За інформацією Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, військове командування РФ у пропагандистських цілях направляє невеликі групи з російськими прапорами — так звані "двійки" — в обхід позицій українських захисників.

Деяким із них інколи вдається проникнути в окремі населені пункти і зняти короткі відео, які нібито підтверджують "захоплення" території. Така ситуація нещодавно виникла і в Андріївці-Клевцовому, після чого російські воєнкори в соцмережах повідомили про "повне звільнення села бійцями угруповання Восток".

"Такі ролики використовуються для "переможних" звітів перед кремлівським керівництвом і розповсюдження в ЗМІ з метою тиску на українське суспільство", — підкреслюють у ГУР.

Населений пункт Андріївка-Клевцове (Іскра) залишається під контролем ЗСУ

Тим часом українські військові демонструють реальний стан справ. Бійці "Російського Добровольчого Корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України та воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади вибили супротивника і підняли в населеному пункті прапор України.

Коментуючи подію аналітики DeepState зазначили, що село навіть не було окуповане, попри заяви деяких спостерігачів. Ба більше, за останній тиждень в Андріївці-Клевцовому було знищено щонайменше 50 загарбників і ще 10 солдатів РФ взяли в полон.

"Відповідно, оперативно-тактична обстановка в селі не змінюється, крім просочування груп "прапороносців", які заходять через Зелений Гай", — підкреслили аналітики.

Нагадаємо, згідно з оновленою картою DeepState, Сили оборони України відкинули російські війська під Добропіллям, де 11 серпня противник утворив прорив завдовжки близько 10 км. Повідомляють про втрати особового складу ЗС РФ — 271 особу вбитими та 101 "трьохсотих".

За словами військового експерта Олександра Коваленка, Добропільський "прорив" ЗС РФ, який днями стався на Донеччині, наробив у ЗМІ багато галасу. Противник мав намір створити медійний ефект для посилення переговорних позицій Путіна на Алясці.