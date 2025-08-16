ВС РФ обличили в фейковом "водружении флага" в Андреевке-Клевцово, — ГУР (видео)

Российские пропагандисты распространили информацию о взятии Вооруженными силами РФ под контроль Андреевки-Клевцово (Искра). Появились кадры “водружения триколора” в этом населенном пункте, однако в итоге противник был ликвидирован.

Российские оккупанты снимают постановочные видео захватов населенных пунктов и штампуют фейковые "победы", сообщили 16 августа украинские разведчики.

По информации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, военное командование РФ в пропагандистских целях направляет небольшие группы с российскими флагами — так называемые "двойки" — в обход позиций украинских защитников.

Некоторым из них иногда удается проникнуть в отдельные населенные пункты и снять короткие видео, якобы подтверждающие "захват" территории. Такая ситуация недавно возникла и в Андреевке-Клевцово, после чего российские военкоры в соцсетях сообщили о "полном освобождении села бойцами группировки Восток".

"Такие ролики используются для "победных" отчетов перед кремлевским руководством и распространения в СМИ с целью давления на украинское общество", — подчеркивают в ГУР.

Населенный пункт Андреевка-Клевцово (Искра) остается под контролем ВСУ

Между тем украинские военные демонстрируют реальное положение дел. Бойцы "Российского Добровольческого Корпуса" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины и воины 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады выбили противника и подняли в населенном пункте флаг Украины.

Комментируя событие аналитики DeepState отметили, что село даже не біло оккупировано, несмотря на заявления некоторых наблюдателей. Более того, за последнюю неделю в Андреевке-Клевцово было уничтожено по меньшей мере 50 захватчиков и еще 10 солдат РФ взяли в плен.

"Соответственно, оперативно-тактическая обстановка в селе не меняется, кроме просачивания групп "флагоносцев", которые заходят через Зеленый Гай", — подчеркнули аналитики.

Напомним, согласно обновленной карте DeepState, Силы обороны Украины отбросили российские войска под Добропольем, где 11 августа противник образовал прорыв длиной около 10 км. Сообщается о потерях личного состава ВС РФ - 271 человек убитыми и 101 “трехсотых”.

По словам военного эксперта Александра Коваленко, Добропольский "прорыв" ВС РФ, который на днях произошел в Донецкой области, наделал в СМИ много шума. Противник намеревался создать медийный эффект для усиления переговорных позиций Путина на Аляске.