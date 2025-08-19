Раритет 1980-х: на фронті засвітилася рідкісна бронемашина "Ладога" (фото)

На одному з напрямків фронту було помічено рідкісну радянську розробку — бойову машину розвідки та управління "Ладога", побудовану на базі танка Т-80. На думку експертів, поява рідкісного зразка на фронті може бути пов'язана з дефіцитом бронетехніки.

Аналогічна техніка вже ставала ціллю українських FPV-дронів у березні 2024 року, однак наразі незрозуміло, йдеться про відновлений зразок чи про іншу машину. Про це повідомив профільний ресурс BTVT.INFO.

Оглядачі вважають, що через брак бойових машин російська сторона могла переобладнати цей унікальний зразок у бронетранспортер, забезпечивши десанту максимальний захист.

Російська бронемашина "Ладога" Фото: btvt.info

Апарель і бічні двері бронемашини "Ладога" Фото: btvt.info

"Ладога": командно-штабна машина особливого призначення

Розробка високозахищеного транспортного засобу почалася наприкінці 1970-х років на Ленінградському Кіровському заводі під керівництвом конструктора В.І. Миронова. Метою було створення техніки, здатної працювати в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження, забезпечуючи при цьому комфорт і широкий набір засобів зв'язку для вищого командування.

Як базу використовували шасі танка Т-80. Корпус зберіг основні елементи, але бойове відділення замінили на броньовану надбудову-рубку. Житловий відсік був розділений на два відділення: у носовій частині розміщувалося управління з постом водія, у центральній і кормовій — салон для перевезення командування. Для зручності посадки використовували великі бічні двері з апареллю.

Машина отримала газотурбінний двигун ГТД-1250 потужністю 1250 к.с., додатковий електроагрегат на 18 кВт, а також стандартне шасі Т-80 з торсіонною підвіскою. Бойова маса склала 42 т, при цьому рухливість залишалася на рівні основного танка.

Радянська бронемашина "Ладога" Фото: Архівне фото

Внутрішній простір "Ладоги" вирізнявся високим рівнем оснащення: кілька зручних крісел, столики, розвинені засоби зв'язку, танковий переговорний пристрій і навіть спеціальні шкіряні шоломофони для екіпажу й командування. За деякими даними, обладнання дозволяло вести управління стратегічними ядерними силами. На одному з дослідних зразків додатково встановлювали щоглу з відеокамерами для кругового огляду.

Інтер'єр населеного відсіку машини "Ладога" Фото: Архівне фото

Особливу увагу приділяли колективному захисту від зброї масового ураження. Машина мала фільтровентиляційну установку, окремі балони з повітрям, системи контролю зараження, а також запаси води й продовольства, що давало змогу екіпажу перебувати в замкнутому просторі до 48 годин.

На думку оглядачів, екіпаж цієї бойової машини становить двоє людей, включно з чотирма десантниками, однак після ймовірного переобладнання кількість десанту могло бути збільшено.

Нагадаємо, 2024 року український FPV-дрон уперше знищив унікальну російську бронемашину "Ладога". Було зазначено, що під удар фактично потрапив раритетний екземпляр.