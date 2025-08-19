Раритет 1980-х: на фронте засветилась редчайшая бронемашина "Ладога" (фото)

На одном из направлений фронта была замечена редкая советская разработка — боевая машина разведки и управления «Ладога», построенная на базе танка Т-80. По мнению экспертов, появление редкого образца на фронте может быть связано с дефицитом бронетехники.

Аналогичная техника уже становилась целью украинских FPV-дронов в марте 2024 года, однако пока неясно, идет ли речь о восстановленном образце или о другой машине. Об этом сообщил профильный ресурс BTVT.INFO.

Обозреватели считают, что из-за нехватки боевых машин российская сторона могла переоборудовать этот уникальный образец в бронетранспортер, обеспечив десанту максимальную защиту.

Российская бронемашина "Ладога" Фото: btvt.info

Аппарель и боковая дверь бронемашины "Ладога " Фото: btvt.info

"Ладога": командно-штабная машина особого назначения

Разработка высокозащищенного транспортного средства началась в конце 1970-х годов на Ленинградском Кировском заводе под руководством конструктора В.И. Миронова. Целью было создание техники, способной работать в условиях радиационного, химического и биологического заражения, обеспечивая при этом комфорт и широкий набор средств связи для высшего командования.

В качестве базы использовали шасси танка Т-80. Корпус сохранил основные элементы, но боевое отделение заменили на бронированную надстройку-рубку. Обитаемый отсек был разделен на два отделения: в носовой части размещалось управление с постом водителя, в центральной и кормовой — салон для перевозки командования. Для удобства посадки использовалась крупная боковая дверь с аппарелью.

Машина получила газотурбинный двигатель ГТД-1250 мощностью 1250 л.с., дополнительный электроагрегат на 18 кВт, а также стандартное шасси Т-80 с торсионной подвеской. Боевая масса составила 42 т, при этом подвижность оставалась на уровне основного танка.

Советская бронемашина "Ладога" Фото: Архивное фото

Внутреннее пространство "Ладоги" отличалось высоким уровнем оснащения: несколько удобных кресел, столики, развитые средства связи, танковое переговорное устройство и даже специальные кожаные шлемофоны для экипажа и командования. По некоторым данным, оборудование позволяло вести управление стратегическими ядерными силами. На одном из опытных образцов дополнительно устанавливалась мачта с видеокамерами для кругового обзора.

Интерьер обитаемого отсека машины "Ладога" Фото: Архивное фото

Особое внимание уделялось коллективной защите от оружия массового поражения. Машина имела фильтровентиляционную установку, отдельные баллоны с воздухом, системы контроля заражения, а также запасы воды и продовольствия, что позволяло экипажу находиться в замкнутом пространстве до 48 часов.

По мнению обозревателей, экипаж данной боевой машины составляет два человека, включая четыре десантника, однако после вероятного переоборудования количество десанта могло быть увеличено.

Напомним, в 2024 году украинский FPV-дрон впервые уничтожил уникальную российскую бронемашину "Ладога". Было отмечено что под удар фактически попал раритетный экземпляр.