Відомий російський пропагандист Стешин ледь не осліп, умившись у Донецьку

Російський військкор залишив відро з водою на сонці, через що там розплодилися мікроорганізми. У рогівці у Дмитра Стешина знайшли амеб, які пожирають очі.

Related video

Журналіст пропагандистської російської газети "Комсомольская правда" Дмитро Стьошин вмився в окупованому Донецьку і ледь не осліп. Про що розповів сам у пості на Telegram-каналі.

Стешин повідомив, що виставив відро з водою з-під крана на сонце, щоб вона нагрілася і влаштував у підсумку "чашку Петрі" на 15 літрів.

Повідомляється, що він підчепив акантамебний кератит. У журналіста все почалося з підвищеної сльозливості та гострої реакції на світло. Проте він з'явився на зустріч із міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим, а потім йому "стало зовсім погано".

Журналіст "Комсомольської правди" Дмитро Стешин Фото: Комсомольська правда

Як пізніше пояснив лікар, причина хвороби — амеби, які проникли в рогівку ока і буквально їли її.

"В останній місяць воду для Донецька скребли по засіках, тож не факт, що винен лайфхак. Вона просто не призначена ні для миття, ні для пиття. І іншої немає", — повідомив Стешин.

Він упевнений, що інфекцію він міг підчепити в Донецьку. Стешин умивався водою, яку спеціально залишив у теплому місці, щоб зігріти — через це там могли розплодитися небезпечні бактерії. У Донецьку вода зникла в середині липня. Російські окупанти не змогли забезпечити окуповане ними місто водою. Жителі Донецька змушені набирати воду в калюжах і під час дощів.

Нагадаємо, Фокус докладно писав про проблеми з водою в Донецьку. Колабораціоніст Денис Пушилін заборонив продавати її, як він вважав, дорого, і в підсумку вода зникла взагалі.

А 2 серпня стало відомо, що в липні цього року росіяни взялися за відновлення Донецького аеропорту. На злітно-посадковій смузі зарили фортифікації, а на автостоянках розгорнули будівництво.