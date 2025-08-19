Известный российский пропагандист Стешин едва не ослеп, умывшись в Донецке

Российский военкор оставил ведро с водой на солнце, из-за чего там расплодились микроорганизмы. В роговице у Дмитрия Стешина нашли амеб, пожирающих глаза.

Related video

Журналист пропагандистской российской газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Стешин умылся в оккупированном Донецке и чуть не ослеп. О чем рассказал сам в посте на Telegram-канале.

Стешин сообщил, что выставил ведро с водой из-под крана на солнце, чтобы она нагрелась и устроил в итоге "чашку Петри" на 15 литров.

Сообщается, что он подцепил акантамебный кератит. У журналиста все началось с повышенной слезливости и острой реакции на свет. Тем не менее он явился на встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, а потом ему "стало совсем плохо".

Журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин Фото: Комсомольская правда

Как позже пояснил врач, причина болезни — амебы, которые проникли в роговицу глаза и буквально ели ее.

"В последний месяц воду для Донецка скребли по сусекам, так что не факт, что виноват лайфхак. Она просто не предназначена ни для мытья, ни для питья. И другой нет", — сообщил Стешин.

Он уверен, что инфекцию он мог подцепить в Донецке. Стешин умывался водой, которую специально оставил в теплом месте, чтобы согреть — из-за этого там могли расплодиться опасные бактерии. В Донецке вода исчезла в середине июля. Российские оккупанты не смогли обеспечить оккупированный ими город водой. Жители Донецка вынуждены набирать воду в лужах и во время дождей.

Напомним, Фокус подробно писал о проблемах с водой в Донецке. Коллаборационист Денис Пушилин запретил продавать ее, как он считал, дорого, и в итоге вода исчезла вообще.

А 2 августа стало известно, что в июле этого года россияне взялись за восстановление Донецкого аэропорта. На взлетно-посадочной полосе зарыли фортификации, а на автостоянках развернули строительство.