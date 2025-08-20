СЕРП, ПРЕС і лазери: чим Росія здатна захищатися від атак українських БПЛА (фото)

Сучасні БПЛА стали серйозною загрозою для критичної інфраструктури: вони підпалюють енергетичні об'єкти, виводять з ладу підприємства, спричиняють затори на залізницях і колапс в аеропортах. У цих умовах Росія шукає способи протидії українським дронам, що вражають важливі об'єкти противника.

Захист об'єктів від дронів — одне з пріоритетних завдань російських розробників, розповіла Наталія Котляр, заступник директора НДІ "Вектор" (входить до держкорпорації "Ростех").

За її словами, сучасні БПЛА стають дедалі автономнішими й оснащуються штучним інтелектом, здатним розпізнавати перешкоди та цілі в реальному часі. Дрони можуть працювати групами, вести розвідку і завдавати ударів за допомогою ракет або камікадзе, а також застосовувати стелс-технології для зменшення помітності.

Котляр зазначає, що в такій ситуації наявність продуманої антидронової системи на об'єкті — така ж природна вимога часу, як і наявність звичайних КПП.

Основою захисту російських об'єктів є багаторівнева система протидії БПЛА. До ключових елементів належать:

Радіоелектронна боротьба (РЕБ) і протидія (РЕП), здатні блокувати управління і навігацію безпілотників.

Лазерні установки, які фіксуються на ціль і виводять з ладу малопомітні та швидкі дрони. При цьому лазери ефективні в поєднанні з РЕБ і кінетичними засобами.

Дрони-перехоплювачі з сітками або засобами кінетичного ураження, здатні нейтралізувати атакуючі БПЛА.

Механічні бар'єри та мережі, які захищають ключові об'єкти від зіткнення з дроном.

Особлива увага приділяється системам СЕРП, остання модифікація СЕРП-ВС13Д працює на 13 частотах, поєднуючи РЕБ і високоточний детектор. Вона здатна знищувати квадрокоптери, FPV-дрони і ройові системи. Для мобільного захисту використовуються комплекси ПРЕС, які можуть встановлюватися на автомобілях і забезпечують кругове придушення дронів на відстані до 150 метрів.

Російська антидронова система "Серп" Фото: topwar.ru

Для виявлення малопомітних цілей застосовується трикоординатний пасивний когерентний пасивний локатор (3D ПКЛ) також від НДІ "Вектор". Він не випромінює сигнали і працює навіть у складному міському середовищі, аналізуючи відбиті радіосигнали та визначаючи координати цілей на десятки кілометрів.

Трикоординатний пасивний когерентний пасивний локатор від російського НДІ "Вектор" Фото: Відкриті джерела

Тим часом захист від рою із сотень чи тисяч дронів можливий, якщо застосовувати комплексний підхід, додала Котляр. А це детектори, ШІ-аналіз, РЕБ, кінетичні засоби та фізичні бар'єри. При цьому підготовка персоналу та тренування залишаються важливим компонентом.

Однак повного захисту на 100% не існує. Дрони можуть залишатися функціональними навіть за часткового придушення зв'язку. Наприклад, сучасні автономні БПЛА використовують супутниковий зв'язок та інерціальні системи навігації, що робить їх стійкими до відключення мобільної мережі.

Нагадаємо, у Росії заявили про створення системи протиповітряної оборони "Летючий голландець", призначеної для захисту від українських дронів. Противник позиціонує свою розробку як "вбивцю" безпілотників ЗСУ.