СЕРП, ПРЕС и лазеры: чем Россия способна защищаться от атак украинских БПЛА (фото)

Современные БПЛА стали серьезной угрозой для критической инфраструктуры: они поджигают энергетические объекты, выводят из строя предприятия, вызывают заторы на железных дорогах и коллапс в аэропортах. В этих условия Россия ищет способы противодействия украинским дронам, поражающим важные объекты противника.

Related video

Защита объектов от дронов — одна из приоритетных задач российских разработчиков, рассказала Наталия Котляр, заместитель директора НИИ "Вектор" (входит в госкорпорацию "Ростех").

По ее словам, современные БПЛА становятся все более автономными и оснащаются искусственным интеллектом, способным распознавать препятствия и цели в реальном времени. Дроны могут работать группами, вести разведку и наносить удары с помощью ракет или камикадзе, а также применять стелс-технологии для уменьшения заметности.

Котляр отмечает, что в такой ситуации наличие продуманной антидроновой системы на объекте — такое же естественное требование времени, как и наличие обычных КПП.

Основой защиты российских объектов является многоуровневая система противодействия БПЛА. К ключевым элементам относятся:

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) и противодействие (РЭП), способные блокировать управление и навигацию беспилотников.

Лазерные установки, которые фиксируются на цель и выводят из строя малозаметные и быстрые дроны. При этом лазеры эффективны в сочетании с РЭБ и кинетическими средствами.

Дроны-перехватчики с сетями или средствами кинетического поражения, способные нейтрализовать атакующие БПЛА.

Механические барьеры и сети, которые защищают ключевые объекты от столкновения с дроном.

Особое внимание уделяется системам СЕРП, последняя модификация СЕРП-ВС13Д работает на 13 частотах, совмещая РЭБ и высокоточный детектор. Она способна уничтожать квадрокоптеры, FPV-дроны и роевые системы. Для мобильной защиты используются комплексы ПРЕС, которые могут устанавливаться на автомобилях и обеспечивают круговое подавление дронов на расстоянии до 150 метров.

Российская антидроновая система "Серп" Фото: topwar.ru

Для обнаружения малозаметных целей применяется трехкоординатный пассивный когерентный локатор (3D ПКЛ) также от НИИ "Вектор". Он не излучает сигналы и работает даже в сложной городской среде, анализируя отраженные радиосигналы и определяя координаты целей на десятки километров.

Трехкоординатный пассивный когерентный локатор от российского НИИ "Вектор" Фото: Открытые источники

Между тем защита от роя из сотен или тысяч дронов возможна, если применять комплексный подход, добавила Котляр. А это детекторы, ИИ-анализ, РЭБ, кинетические средства и физические барьеры. При этом подготовка персонала и тренировки остаются важной составляющей.

Однако полной защиты на 100% не существует. Дроны могут оставаться функциональными даже при частичном подавлении связи. Например, современные автономные БПЛА используют спутниковую связь и инерциальные системы навигации, что делает их устойчивыми к отключению мобильной сети.

Напомним, в России заявили о создании системы противовоздушной обороны "Летучий голландец", предназначенной для защиты от украинских дронов. Противник позиционирует свою разработку как "убийцу" беспилотников ВСУ.