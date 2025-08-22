Знищення "еліти": ЗСУ уразили центр управління підрозділу ЗС РФ "Рубікон" (відео)

Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України продовжують успішно виконувати бойові завдання на передовій. Нещодавно українські захисники завдали серії ударів по об'єктах противника, зокрема, по командному пункту російського підрозділу "Рубікон".

Related video

Пресслужба Генштабу ЗСУ 22 серпня опублікувала відеоролик, де Сили оборони вразили низку важливих об'єктів росіян. Серед них — пункт дислокації дроноводів "Рубікону", які тримають під вогневим контролем логістику ЗСУ на Покровському та інших гарячих напрямках.

"Нещодавно лише на тимчасово окупованих територіях Донеччини знищено пункт управління БПЛА російського підрозділу "Рубікон" та великий склад боєприпасів загарбників", — ідеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно точне попадання по ворожій цілі, що призвело до масштабної детонації боєприпасів, які зберігаються на складах.

Удар по "Рубікону" — деталі

Примітно, що російські пропагандисти називають "Рубікон" елітним підрозділом, який "вселяє страх в українську армію". Це формування спеціалізується на безпілотних системах і справді складається з високопрофесійних фахівців.

Поява на лінії фронту цих підрозділів викликала жваве обговорення серед військових експертів. В інтерв'ю Radio NV командир батальйону безпілотних систем бригади "Азов" із позивним "Будь" розповів про реальний вплив нових сил на бойові дії.

За його словами, бійці "Рубікону" створили відверті проблеми, насамперед із логістикою українських захисників. Фактично їхнє основне завдання полягає в тому, щоб максимально уражати постачання. А без логістики, зазначив "Будь", воювати вкрай важко, фактично неможливо. Водночас цей підрозділ не виправдав очікувань як "елітні війська".

"Вони помирають так само, як і всі інші росіяни. Думати, що вони найкращі супервоїни з їхніх підрозділів БПЛА — не варто. Їх потрібно методично знищувати, методично по них працювати. І тоді стає легше. Їхня тактика абсолютно така сама, як в інших підрозділів. Просто вони, можливо, через навченість своїх екіпажів, і через націленість працюють трохи краще", — зазначив український офіцер.

Нагадаємо, згідно з інформацією ресурсу DeepState від 21 серпня армія РФ просунулася в Донецькій області та на Дніпропетровщині. Противник продовжує атакувати позиції українських захисників на Покровському напрямку, який залишається одним із найскладніших на лінії фронту.

22 серпня аналітики зафіксували просування ЗС РФ на Лиманському напрямку. Повідомлялося, що в Серебрянському лісі помітно змінилася лінія бойового зіткнення, яка зсунулася приблизно на три кілометри.