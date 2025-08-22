Уничтожение "элиты": ВСУ поразили центр управления подразделения ВС РФ "Рубикон" (видео)

Подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины продолжают успешно выполнять боевые задаче на передовой. Недавно украинские защитники нанесли серию ударов по объектам противника, в частности, по командному пункту российского подразделения "Рубикон".

Пресс-служба Генштаба ВСУ 22 августа опубликовала видеоролик, где Силы обороны поразили ряд важных объектов россиян. Среди них — пункт дислокации дроноводов "Рубикона", которые держат под огневым контролем логистику ВСУ на Покровском и других горячих направлениях.

"Недавно только на временно оккупированных территориях Донецкой области уничтожен пункт управления БПЛА российского подразделения "Рубикон" и большой склад боеприпасов захватчиков", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно точное попадание по вражеской цели, что привело к масштабной детонации хранящихся на складах боеприпасов.

Удар по "Рубикону" — детали

Примечательно, что российские пропагандисты называют "Рубикон" элитным подразделением, которое "вселяет страх в украинскую армию". Это формирование специализируется на беспилотных системах и действительно состоит из высокопрофессиональных специалистов.

Появление на линии фронта этих подразделений вызвало оживленное обсуждение среди военных экспертов. В интервью Radio NV командир батальона беспилотных систем бригады "Азов" с позывным "Будь" рассказал о реальном влиянии новых сил на боевые действия.

По его словам, бойцы "Рубикона" создали откровенные проблемы, прежде всего с логистикой украинских защитников. Фактически их основная задача заключается в том, чтобы максимально поражать снабжение. А без логистики, отметил "Будь" воевать крайне трудно, фактически невозможно. В то же время это подразделение не оправдало ожиданий в качестве "элитных войск".

"Они умирают так же, как и все остальные россияне. Думать, что они лучшие супервоины из их подразделений БПЛА — не стоит. Их нужно методично уничтожать, методично по ним работать. И тогда становится легче. Их тактика абсолютно такая же, как у других подразделений. Просто они, возможно, из-за обученности своих экипажей, и из-за нацеленности работают немного лучше", — отметил украинский офицер.

Напомним, согласно информации ресурса DeepState от 21 августа армия РФ продвинулась в Донецкой области и на Днепропетровщине. Противник продолжает атаковать позиции украинских защитников на Покровском направлении, которое остается одним из самых сложных на линии фронта.

22 августа аналитики зафиксировали продвижение ВС РФ на Лиманском направлении. Сообщалось, что в Серебрянском лесу заметно изменилась линия боевого соприкосновения, которая сдвинулась примерно на три километра.