ВС РФ продвинулись в районе пяти населенных пунктов на нескольких направлениях: что известно, — DeepState (карта)

Российская армия продвинулась в Донецкой области и на Днепропетровщине. Враг продолжает атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Покровском направлении, которое остается одним из самых сложных на линии фронта.

В частности российская армия имела успехи в районе пяти населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей. Об изменениях на фронте рассказали аналитики проекта DeepState в своей сводке 21 августа.

"Враг продвинулся вблизи Торского, Филиала, Запорожского, Малиевки и Свободного Поля", — отметили аналитики.

Соответствующие изменения можно увидеть на онлайн-карте боевых действий.

Карта DeepState | продвижение ВС РФ в районе Торского

Карта DeepState | продвижение ВС РФ в районе Филиала

Карта DeepState | продвижение ВС РФ в районе Запорожского

Карта DeepState | продвижение ВС РФ в районе Малиевки

Карта DeepState | продвижение ВС РФ в районе Свободного Поля

Ситуация в Донецкой области: что происходит на фронте

Несмотря на продвижение врага в районе нескольких населенных пунктов на фронте, Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в Донецкой области. Так, 20 августа в BBC сообщили, что ВСУ удалось остановить российское наступление под Добропольем к северу от Покровска, о прорыве в котором военные писали около недели назад. Из-за этого россияне оказались под угрозой окружения.

20 августа боец Сил обороны с позывным "Мучной" рассказал, что ВСУ вытесняют российскую армию из Родинского, зато ВС РФ отклонились на восточный фланг. По его словам, россияне продвинулись рядом с Добропольем, в районе Гектовой Балки.

Военный 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов 20 августа сообщал, что российскую группировку на Покровском направлении вражеское командование усилило подразделениями беспилотников. Они, по словам военного, ищут позиции пилотов ВСУ и атакуют логистику.