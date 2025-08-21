ЗС РФ просунулися у районі п'яти населених пунктів на кількох напрямках: що відомо, — DeepState (мапа)

Російська армія просунулася у Донецькій області та на Дніпропетровщині. Ворог продовжує атакувати позиції Збройних сил України на Покровському напрямку, який залишається одним із найскладніших на лінії фронту.

Зокрема російська армія мала успіхи у районі п'яти населених пунктів Донеччини та Дніпропетровщини. Про зміни на фронті розповіли аналітики проєкту DeepState у своєму зведенні 21 серпня.

"Ворог просунувся поблизу Торського, Філії, Запорізького, Маліївки та Вільного Поля", — зазначили аналітики.

Відповідні зміни можна побачити на онлайн-мапі бойових дій.

Карта DeepState | просування ЗС РФ в районі Торського

Карта DeepState | просування ЗС РФ в районі Філії

Карта DeepState | просування ЗС РФ в районі Запорізького

Карта DeepState | просування ЗС РФ в районі Маліївки

Карта DeepState | просування ЗС РФ у районі Вільного Поля

Ситуація у Донецькій області: що відбувається на фронті

Попри просування ворога у районі кількох населених пунктів на фронті, Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію у Донецькій області. Так, 20 серпня у BBC повідомили, що ЗСУ вдалося зупинити російський наступ під Добропіллям на північ від Покровська, про прорив у якому військові писали близько тижня тому. Через це росіяни опинилися під загрозою оточення.

20 серпня боєць Сил оборони з позивним "Мучной" розповів, що ЗСУ витискають російську армію з Родинського, натомість ЗС РФ відхилились на східний фланг. За його словами, росіяни просунулися поруч з Добропіллям, у районі Гектової Балки.

Військовий 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов 20 серпня повідомляв, що російське угруповання на Покровському напрямку вороже командування посилило підрозділами безпілотників. Вони, за словами військового, шукають позиції пілотів ЗСУ та атакують логістику.