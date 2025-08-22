У DeepState визнали, що можуть навмисно приховувати оновлення карти бойових дій

Оновлення карти після того, як було здійснено прорив ЗС РФ під Добропіллям, могло нашкодити Україні напередодні саміту на Алясці.

Військові дедалі голосніше говорили про нічні ДРГ, обстріли і бої біля населених пунктів, які колись вважалися безпечними. Творці DeepState Руслан Микула і Роман Погорілий після дня вивчення ситуації підтвердили, що прорив дійсно стався і виявився серйознішим, ніж передбачалося спочатку: російські війська просунулися майже на 16 кілометрів. Про це вони розповіли в інтерв'ю NY Times.

Обидва розуміли, що оновлення карти з урахуванням російського наступу буде політично вибухонебезпечним, оскільки в умовах загострення мирних переговорів публічне висвітлення прориву кордону ризикувало послабити позиції України.

Водночас це могло змусити вище військове командування Києва, яке досі мовчало про наступ і, мабуть, повільно усвідомлювало його серйозність, до рішучих дій.

Увечері 11 серпня вони оновили карту й опублікували в соціальних мережах довге повідомлення, що пояснює "досить хаотичну" ситуацію. Скріншоти карти, на яких було видно два тривалих російських вторгнення, схожих на кролячі вуха, поширилися Україною зі швидкістю лісової пожежі, і військові, які спочатку применшили значення оцінки DeepState, швидко перекинули підрозділи для стримування ворога.

Уже незабаром з'явилися повідомлення про те, що ситуацію вдалося стабілізувати.

Микула і Погорілий зізнаються, що є тільки один сценарій, коли DeepState приховує оновлення: коли самі солдати просять його забезпечити безпеку своїх операцій.

Найяскравішим прикладом є раптовий наступ України в Курській області минулого літа. DeepState утримувався від оновлення карти протягом перших двох днів наступу, щоб зберегти елемент раптовості і не дати росіянам, які також відстежують карту, отримати підказки про те, куди завдати удару у відповідь.

Додамо, що в березні минулого року в Міністерстві оборони заявили про підписання Меморандуму про співпрацю з аналітичним проєктом DeepState, щоб посилити ЗСУ актуальною інформацією.

