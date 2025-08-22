В DeepState признали, что могут намеренно скрывать обновления карты боевых действий
Обновление карты после того, как был осуществлен прорыв ВС РФ под Добропольем, могло навредить Украине накануне саммита на Аляске.
Военные все громче говорили о ночных ДРГ, обстрелах и боях возле населенных пунктов, которые кода-то считались безопасными. Создатели DeepState Руслан Микула и Роман Погорилый после дня изучения ситуации подтвердили, что прорыв действительно произошел и оказался более серьезным, чем предполагалось изначально: российские войска продвинулись почти на 16 километров. Об этом они рассказали в интервью NY Times.
Оба понимали, что обновление карты с учетом российского наступления будет политически взрывоопасным, поскольку в условиях обострения мирных переговоров публичное освещение прорыва границы рисковало ослабить позиции Украины.
В то же время это могло вынудить высшее военное командование Киева, которое до сих пор молчало о наступлении и, по-видимому, медленно осознавало его серьезность, к решительным действиям.
Вечером 11 августа они обновили карту и опубликовали в социальных сетях длинное сообщение, объясняющее "довольно хаотичную" ситуацию. Скриншоты карты, на которых были видны два продолжительных российских вторжения, похожих на кроличьи уши, распространились по Украине со скоростью лесного пожара, и военные, поначалу преуменьшившие значение оценки DeepState, быстро перебросили подразделения для сдерживания врага.
Уже вскоре появились сообщения о том, что ситуацию удалось стабилизировать.
Микула и Погорилый признаются, что есть только один сценарий, когда DeepState скрывает обновления: когда сами солдаты просят его обеспечить безопасность своих операций.
Наиболее ярким примером является внезапное наступление Украины в Курской области прошлым летом. DeepState воздерживался от обновления карты в течение первых двух дней наступления, чтобы сохранить элемент внезапности и не дать россиянам, которые также отслеживают карту, получить подсказки о том, куда нанести ответный удар.
Добавим, что в марте прошлого года в Министерстве обороны заявили о подписании Меморандума о сотрудничестве с аналитическим проектом DeepState, чтобы усилить ВСУ актуальной информацией.
Ранее Фокус писал, почему войскам РФ удалось осуществить прорыв под Покровском.