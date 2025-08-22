Школяра з РФ судитимуть за фото зірки гачимучі на військовому меморіалі

Кримінальну справу про реабілітацію нацизму порушили проти 17-річного школяра з Желєзногорська Курської області. Йому пригадали витівку на 9 травня.

Причиною для порушення кримінальної справи стала фотографія американського актора, зірки гачімучі Біллі Геррінгтона, яку школяр розмістив на банері з "російськими ветеранами", повідомило управління Слідчого комітету в Курській області.

На знімках, які підозрюваний передав для 11-метрового банера "Курська битва: обличчя перемоги" з ветеранами, він "одягнув" Геррінгтона в радянську військову форму.

Загалом на банері нарахували сім кадрів з Геррінгтоном. Їх швидко заклеїли фото справжніх бійців, і 9 травня банер уже був без скандального актора.

Актор Вільям Геррінгтон Фото: З відкритих джерел

Банер біля будівлі адміністрації перед 9 травня встановив залізногорський підприємець Антон Польський. Перед цим жителям міста пропонували надіслати фото родичів, які брали участь у Великій Вітчизняній війні, електронною поштою і в Telegram — за аналогією з проектом "Безсмертний полк".

На 11-метровому банері біли фото ветеранів ВВВ і "героїв СВО" Фото: Соцсети

На своє виправдання підприємець заявив, що "готовий вибачитися, але на американських п**ноакторах не розуміється". Чоловік додав, що повірив в оригінальність фото, надісланого на той момент 16-річним школярем, а коли дізнався, хто на ньому зображений, то "був у шоці".

Коли актора дорослих фільмів упізнали, це підірвало інтернет, а користувачі почали генерувати меми та жарти.

Очільник міста Олександр Михайлов тоді пропонував "працювати з учнем у плані патріотичного виховання".

Слідчий комітет продовжує розслідування в рамках ч. 4 ст. 354.1 КК РФ (реабілітація нацизму, а саме явна неповага, образа пам'яті захисників Вітчизни, приниження честі та гідності ветеранів Великої Вітчизняної війни, вчинене публічно, з використанням мережі "Інтернет"). Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

