Школьника из РФ будут судить за фото звезды гачимучи на военном мемориале

Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили против 17-летнего школьника из Железногорска Курской области. Ему припомнили выходку на 9 мая.

Причиной для возбуждения уголовного дела стала фотография американского актера, звезды гачимучи Билли Херрингтона, которую школьник разместил на баннере с "российскими ветеранами", сообщило управление Следственного комитета по Курской области.

На снимках, которые подозреваемый передал для 11-метрового баннера "Курская битва: лица победы" с ветеранами, он "приодел" Херрингтона в советскую военную форму.

Снимки быстро заклеили фото настоящих бойцов, и 9 мая баннер уже был без скандального актера.

Актер Уильям Херрингтон Фото: Из открытых источников

Баннер у здания администрации перед 9 мая установил железногорский предприниматель Антон Польский. Перед этим жителям города предлагали отправить фото родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, по электронной почте и в Telegram — по аналогии с проектом "Бессмертный полк".

На 11-метровом баннере біли фото ветеранов ВОВ и "героев СВО" Фото: Соцсети

После того как на баннере заметили семь портретов Херрингтона, их заменили другими фотографиями.

В свое оправдание предприниматель заявил, что "готов извиниться, но в американских п**ноактерах не разбирается". Мужчина добавил, что поверил в оригинальность фото, отправленного на тот момент 16-летним школьником, а когда узнал, кто на нем изображен, то "был в шоке".

Когда актера взрослых фильмов опознали, это взорвало интернет, а пользователи начали генерировать мемы и шутки.

Глава города Александр Михайлов тогда предлагал "работать с учеником в плане патриотического воспитания".

Следственный комитет продолжает расследование в рамках ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, а именно явное неуважение, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, совершенное публично, с использованием сети "Интернет"). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

