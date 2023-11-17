В Латвии за день собрали средства на поврежденный "череп Путина"

Музей истории медицины объявил сбор средств на восстановление плаката. Она составляла 5500 евро. Баннер с головой российского президента стал одним из самых известных символов поддержки Украины со стороны жителей Латвии.

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В Риге в Латвии ветром повредило "череп Путина", который с начала полномасштабной войны в Украине висел напротив посольства России. Деньги на его реставрацию собрали за один день. Об этом сообщает "Медуза".

Плакат, на котором изображен череп российского президента Владимира Путина, создал латвийский художник Кришс Салманис. Баннер вывесили в начале марта 2022 года на здании музея истории медицины, который расположен через дорогу от посольства РФ в Латвии. С тех пор он стал одним из самых известных символов поддержки Украины со стороны жителей Латвии.

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На днях плакат с черепом Путина повредило ветром. Музей истории медицины 16 ноября объявил сбор средств на его восстановление и укрепление. Объявленная сумма сбора составляла 5500 евро.

За сутки неравнодушные граждане "накидали" на восстановление "черепа Путина" 5769 евро.

Напомним, что Россия еще до начала полномасштабного вторжения могла запланировать морить украинцев голодом. Об этом говорится в отчете международной правозащитной группы Global Rights Compliance (GRC).

Ранее сообщалось, что немецкий автор книг о Путине получил сотни тысяч евро. О финансировании написания книг Зайпеля стало известно благодаря утечке документов из кипрских оффшоров.