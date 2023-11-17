У Латвії за день зібрали кошти на пошкоджений "череп Путіна"

Музей історії медицини оголосив сбір коштів на відновлення плаката. Вона складала 5500 євро. Банер із головою російського президента став одним із найбільш відомих символів підтримки України збоку жителів Латвії.

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У Ризі в Латвії вітром пошкодило "череп Путіна", який від початку повномасштабної війни в Україні висів навпроти посольства Росії. Гроші на його реставрацію зібрали за один день. Про це повідомляє "Медуза".

Плакат, на якому зображений череп російського президента Володимира Путіна, створив латвійський художник Крішс Салманіс. Банер вивісили на початку березня 2022 року на будівлі музею історії медицини, який розташований через дорогу від посольства РФ у Латвії. З того часу він став одним із найбільш відомих символів підтримки України зі сторони жителів Латвії.

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Днями плакат з черепом Путіна пошкодило вітром. Музей історії медицини 16 листопада оголосив збір коштів на його відновлення та зміцнення. Оголошена сума сбору складала 5500 євро.

За добу небайдужі громадяни "накидали" на відновлення "черепа Путіна" 5769 євро.

Нагадаємо, що Росія ще до початку повномасштабного вторгнення могла запланувати морити українців голодом. Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної групи Global Rights Compliance (GRC).

Раніше повідомлялося, що німецький автор книг про Путіна отримав сотні тисяч євро. Про фінансування написання книг Зайпеля стало відомо завдяки витоку документів із кіпрських офшорів.