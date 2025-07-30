"Тянем поколение": в Киеве бодибилдеры позировали перед баннером, посвященным бойцам из "Азовстали"

В Киеве вызвала скандал фотосессия бодибилдеров на фоне здания городского совета. В сети осудили молодых людей за позирование перед баннером, посвященным пленным защитникам "Азовстали". В то же время часть комментаторов считают, что в фотосессии нет ничего плохого и спортсменов безосновательно раскритиковали за их хобби.

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Видео появилось 28 июля в аккаунте пользователя rogalik_16 в сети TikTok. На нем группа спортсменов-бодибилдеров демонстрирует мышцы, а на фоне виднеется баннер "Azovstal — free Mariupol defenders".

"Мы не просто качаемся — мы тянем за собой поколения", — написал автор под роликом.

В аккаунте также можно найти видео, в которых звучит русская музыка.

Скандал в Киеве из-за фотосессии бодибилдеров: реакция в сети

Военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем Telegram-канале "Говорят Снайпер" опубликовал скриншот видео и подписал его цитатой из словаря.

"Кринж (от англ. cringe) — это слово, которым описывают ситуацию, человека или высказывание, вызывающее сильное чувство стыда, неловкости или неловкости, часто из-за очевидной неуместности, глупости или показной неискренности", — написал военный.

"Осман" назвал "кринжем" позирование бодибилдеров на фоне баннера "Азовсталь" Фото: Говорять Снайпер/Telegram

Пользователь с ником "Саша с Востока" распространил ролик в сети Х и возмутился поведением молодых людей.

"Сгорел с самого утра, какая же п*тушня", — написал мужчина.

В сети осудили бодибилдеров за фотосессию на фоне баннера "Азовсталь" Фото: X (Twitter)

В комментариях к сообщению мнения украинцев разделились. Часть комментаторов гневаются из-за того, что молодые люди находятся в тылу, а не защищают Украину от российских захватчиков, другие говорят, что ребята не сделали ничего плохого и их безосновательно захейтили за хобби.

Мнения украинцев относительно позирования бодибилдеров на Крещатике разделились Фото: скриншот

Один из комментаторов возмутился тем, что спортсменов называют "п*тушней", и напомнил, как украинский боксер Александр Усик 20 июля победил в реванше англичанина Даниэля Дюбуа.

"Ребята просто вышли на съемку, в других цивилизованных странах это в порядке вещей, а наши люди сразу в армию", — добавил другой пользователь.

Часть комментаторов считают, что спорстменов захейтили безосновательно Фото: скриншот

Другие пользователи осуждали неуважение бодибилдеров к украинским защитникам и интересовались, почему сильные мужчины не идут на фронт.

"Интересно, по какой статье ВВК они непригодны к службе", — спросил один из комментаторов.

Некоторые комментаторы интересуются, почему бодибилдеры не мобилизовались в армию Фото: скриншот

Напомним, Фокус 30 июля собрал информацию о скандале в 34 бригаде береговой обороны, где военнослужащие обратились к командованию из-за некомпетентного командира.

30 апреля Фокус писал о скандале, в который попал украинский бренд СOOSH после того, как снял обувь на круассанах. Фото раскритиковала офицер ВСУ и активистка Алина Михайлова, напомнив о том, как бойцы Азовстали радовались поджаренному на огне обычному хлебу. После этого бренд удалил сообщение с фотографией и извинился за то, что публикация вызвала негативные впечатления.