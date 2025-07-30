Скандал в 34 бригаде береговой обороны: бойцы обратились к командованию из-за некомпетентного командира

Десятки бойцов из разных структур этой бригады, которая воюет в Херсонской области придали огласке ситуацию, когда новый 27-летний командир дает приказы, не учитывая реальную ситуацию на поле боя. Командование заявило, что "разберется", отреагировали известные военные.

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Причиной огласки стало видео, которое касается 34 бригады береговой обороны и распространяется на российских пабликах. На нем оккупанты дронами атакуют украинских бойцов, которых отправили на штурм позиций. Telegram-канал "ХЕРСОН: Non Fake" проверил информацию, Фокус собрал все, что известно.

"Ряд проблем появился с приходом нового командования 34 бригады (27-летнего чрезвычайно талантливого подполковника-комбрига)", — сказано в посте. Имя комбрига не называется.

Сообщается, что новое руководство, не приняв во внимание оперативную обстановку, решило "поменять местами наших бойцов с оккупантами".

В чем суть проблем у 34 бригады береговой обороны морской пехоты

В посте напоминают, что сейчас уничтожение оккупантов на островах в дельте Днепра, транспортных средств в ближайших населенных пунктах (оккупированных территорий), подавление артиллерии и борьба с вражескими гнездами пилотов — без планирования и понимания оперативной обстановки является невозможным процессом. Но, как сказано в посте, новое командование 34 бригады решило "отзеркалить" действие оккупантов и "устроить сафари на наших воинов в островной зоне". Поэтому канал опубликовал видео из российских пабликов на котором видно, как украинских бойцов атакует российский беспилотник.

Видео опубликовано, чтобы "наглядно показать, чем заканчиваться вылазки на левый берег, которые не имеют должного уровня прикрытия, хорошего снабжения и происходят без налаженных логистических путей".

Также сообщается о других проблемах, которые связаны с новым командующим 34 бригады береговой обороны морской пехоты:

Новое командование не заинтересовано в решении вопроса с ликвидацией вражеских экипажей БПЛА, которые ежедневно убивают/калечат мирных жителей, а также начинают планомерно отрезать возможность безопасного выезда по трассе.

Всем известны места взлета вражеских беспилотников в Голой Пристани и Олешках, но их никто не отрабатывает артиллерией, не говоря о ракетах или авиации.

Пока руководство страны размышляет о повышении выплат военнослужащим, новый руководитель 34 решил провести "обратные реформы": премии убрали, оставили голые зарплаты.

"Вопрос, как человеку из другого города выполнять свои задачи здесь и за зарплаты около 30 тыс. гривен? При том, что часть этих же денег идет на рабочие/служебные нужды", — сказано в посте.

Авторы канала сообщили, что уже связались с несколькими людьми из высшего военного руководства и им пообещали сделать все возможное, чтобы избежать недоразумения новых руководителей 34 бригады береговой обороны и "бессмысленных потерь жизней наших военнослужащих".

Сейчас необходимо, путем четкого слаживания групп и подразделений 30 корпуса МП, наладить качественную работу по линии РЭБ при взаимодействии с ударными группами, не забывая об обеспечении всех вышеперечисленных профилей.

"Будем надеяться на быструю реакцию руководства 30 корпуса МП и Генштаба. В противном случае это может повлечь печальные последствия. Такими действиями людей, которые не ориентируются в местности и ведении боевых действий на берегу Днепра, реки, которая играет ключевую роль в сдерживании врага, мы придем к ухудшению на отдельных участках обороны и демотивации личного состава", — в посте отметили, что последствия бездействия будут непоправимыми и ими обязательно воспользуется российская армия.

Реакция на проблемы 34 бригады береговой обороны

В командовании 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВС Украины сообщили, что внимательно ознакомились с обращением бойцов одной из подчиненных бригад: "Мы благодарны за предоставленную подробную информацию и за неравнодушие к нашему общему делу".

Реакция на обращение бойцов 34 бригады береговой обороны Фото: Скриншот

Там заверили, что по всем указанным фактам будет проведена тщательная проверка, осуществлен анализ ситуации и "приняты соответствующие решения, которые до вас, обязательно, доведут".

Также отреагировал военный Станислав Бунятов, который ведет Telegram-канал "Говорят Снайпер".

Пост Станислава Бунятова Фото: скриншот

Он назвал ситуацию с новым "квартирным" комбригом 34-й отдельной бригады береговой обороны "вопиющей".

Бунятов заявил, что комбриг не понимает, что такое фронт в Херсоне, какие задачи стоят перед пехотой, экипажами БПЛА, как живут люди на этом направлении и как нужно налаживать работу, что дает реальные результаты.

"Никакого анализа предыдущих действий подразделения за месяцы, годы, дни. Только тупое упрямство и бессмысленные задачи на островах, откуда не возвращается 90% личного состава... Бригада стирается под 0. Люди не выдерживают. Если ситуация не изменится — это приведет к высадке россиян на правый берег", — написал Бунятов.

Стало известно, что российские оккупационные войска 29 июля нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в DeepState объяснили откуда берутся фото с российскими флагами в тылу ВСУ. Выяснилось что за это россиянам обещают отпуск.