Скандал у 34 бригаді берегової оборони: бійці звернулись до командування через некомпетентного командира

Десятки бійців з різних структур цієї бригади, яка воює у Херсонській області надали розголосу ситуації, коли новий 27-річний командир надає накази, не враховуючі реальну ситуацію на полі бою. Командування заявило, що "розбереться", відреагували відомі військові.

Related video

Причиною розголосу стало відео, яке стосується 34 бригади берегової оборони і поширюється на російських пабліках. На ньому окупанти дронами атакують українських бійців, яких відправили на штурм позицій. Telegram-канал "ХЕРСОН: Non Fake" перевірив інформацію, Фокус зібрав все, що відомо.

"Низка проблем з'явилася з приходом нового командування 34 бригади (27-річного надзвичайно талановитого підполковника-комбрига)", — сказано у пості. Ім'я комбрига не називають.

Повідомляється, що нове керівництво, не взявши до уваги оперативну обстановку, вирішило "поміняти місцями наших бійців з окупантами".

В чому суть проблем у 34 бригади берегової оборони морської піхоти

В пості нагадують, що нині знищення окупантів на островах у дельті Дніпра, транспортних засобів у найближчих населених пунктах (окупованих територій), придушення артилерії та боротьба з ворожими гніздами пілотів – без планування та розуміння оперативної обстановки є неможливим процесом. Але, як сказано у пості, нове командування 34 бригади вирішило "віддзеркалити" дію окупантів та "влаштувати сафарі на наших воїнів у острівній зоні". Тому канал опублікував відео з російських пабліків на якому видно, як українських бійців атакує російський беспілотник.

Відео опубліковане, щоб "наочно показати, чим закінчуватися вилазки на лівий берег, які не мають належного рівня прикриття, хорошого постачання і відбуваються без налагоджених логістичних шляхів".

Також повідомляється про інші проблеми, які пов'язані із новим командувачем 34 бригади берегової оборони морської піхоти:

Нове командування не зацікавлене у вирішенні питання з ліквідацією ворожих екіпажів БПЛА, які щодня вбивають/калічать мирних жителів, а також починають планомірно відрізати можливість безпечного виїзду трасою.

Всім відомі місця зльоту ворожих безпілотників у Голій Пристані та Олешках, але їх ніхто не відпрацьовує артилерією, не кажучи про ракети чи авіацію.

Поки керівництво країни розмірковує про підвищення виплат військовослужбовцям, новий керівник 34 вирішив провести "зворотні реформи": премії прибрали, залишили голі зарплати.

"Питання, як людині з іншого міста виконувати свої завдання тут та за зарплати близько 30 тис. гривень? При тому, що частина цих же грошей йде на робочі / службові потреби", — сказано у пості.

Автори каналу повідомили, що вже зв'язалися з кількома людьми з вищого військового керівництва і їм пообіцяли зробити все можливе, щоб уникнути непорозуміння нових керівників 34 бригади берегової оборони та "безглуздих втрат життів наших військовослужбовців".

Зараз необхідно, шляхом чіткого злагодження груп та підрозділів 30 корпусу МП, налагодити якісну роботу по лінії РЕБ при взаємодії з ударними групами, не забуваючи про забезпечення всіх перерахованих вище профілів.

"Сподіватимемося на швидку реакцію керівництва 30 корпусу МП та Генштабу. В іншому випадку це може спричинити сумні наслідки. Такими діями людей, які не орієнтуються в місцевості та веденні бойових дій на березі Дніпра, річки, яка відіграє ключову роль у стримуванні ворога, ми дійдемо погіршення на окремих ділянках оборони та демотивації особового складу", — в пості зауважили, що наслідки бездіяльності будуть непоправними та ними обов'язково скористається російська армія.

Реакція на проблеми 34 бригади берегової оборони

У командуванні 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗС України повідомили, що уважно ознайомились зі зверненням бійців однієї з підпорядкованих бригад: "Ми вдячні за надану детальну інформацію та за небайдужість до нашої спільної справи".

Реакція на звернення бійців 34 бригади берегової оборони Фото: Скріншот

Там запевнили, що за всіма вказаними фактами буде проведена ретельна перевірка, здійснено аналіз ситуації та "прийняті відповідні рішення, які до вас, обов'язково, доведуть".

Також відреагував військовий Станіслав Бунятов, який веде Telegram-канал "Говорять Снайпер".

Пост Станіслава Бунятова Фото: скріншот

Він назвав ситуацію із новим "квартирним" комбрігом 34-ї окремої бригади берегової оборони "кричущою".

Бунятов заявив, що комбриг не розуміє, що таке фронт у Херсоні, які задачі стоять перед піхотою, екіпажами БПЛА, як живуть люди на цьому напрямку і як потрібно налагоджувати роботу, що дає реальні результати.

"Жодного аналізу попередніх дій підрозділу за місяці, роки, дні. Лише тупа впертість і безглузді завдання на островах, звідки не повертається 90% особового складу… Бригада стирається під 0. Люди не витримують. Якщо ситуація не зміниться — це призведе до висадки росіян на правий берег", — написав Бунятов.

Стало відомо, що російські окупаційні війська 29 липня завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

Нагадаємо, в DeepState пояснили звідки беруться фото з російськими прапорами в тилу ЗСУ. З'ясувалось що за це росіянам обіцяють відпустку.