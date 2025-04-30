"Циничный плевок": украинский бренд снял обувь на круассанах и попал в скандал (фото)

Украинский бренд COOSH попал в скандал из-за рекламы обуви на круассанах. Пользователи сети возмутились, что во время войны те пренебрежительно отнеслись к хлебу.

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Кадрами кампейна бренд поделился в Instagram.

Фото: COOSH

Офицер ВСУ и активистка Алина Михайлова назвала фото неэтичными и напомнила, как россияне поколениями отбирали у украинцев хлеб, а сейчас морят голодом украинских военных в плену.

"Вспомните Азовсталь и радость бойцов тогда от простого поджаренного на огне хлебчика. Моральные. Ублюдки. С нулевой исторической памятью. И два мира в одной стране", — отметила Михайлова.

Военная назвала такую рекламу "абсолютная дичь" и тегнула владельцев бренда — Алину Френдий и Петра Заставного.

Фото: скріншот Фото: скріншот

"Хочу выразить, насколько глубоко триггернуло меня это фото. Во время, когда тысячи украинцев находятся в плену, когда нашим людям в оккупации нечего есть, такая "эстетика" выглядит как циничный плевок в сторону каждого, кто ежедневно живет в реальности войны", "Прочитайте историю Виктории Рощиной, Валерии Субботиной, предзакажите книгу Юлии Паевской. Откройте иногда ютуб и посмотрите тысячи и тысячи историй наших людей в плену и в оккупации", "Украина пережила голодомор. Люди умирали без хлеба. Сейчас есть места, где украинцы голодают", — пишут украинцы в комментариях под крайним постом на странице бренда, ведь фото с круассанами уже удалено.

Реакция COOSH на скандал с обувью на круассанах

Команда COOSH уже отреагировала на критику: пост удалили и заявили, что "с уважением относятся к хлебу и изделиям из пшеницы", съемка имела "эстетическую цель", а все круассаны съели, чтобы не тратить еду.

"Мы искренне сожалеем, что наша публикация вызвала негативные впечатления", — написала команда бренда, добавив, что примет во внимание замечания украинцев.

Фото: скріншот

Пока реакции на скандал самой основательницы бренда, блогерши Алины Френдий, нет. Комментарии к постам на ее странице в Instagram закрыты. Такая же ситуация на аккаунте Петра Заставного.

Напомним, актриса Елена Кравец дебютировала с моноспектаклем "Можно я просто посижу" в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко в Киеве. После успеха знаменитость покажет действо снова.

Также Фокус писал о том, что София Ротару на самом деле во время войны находится в Украине. Ее сестра Аурика Ротару рассказала, как себя чувствует народная артистка.