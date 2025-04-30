"Цинічний плювок": український бренд зняв взуття на круасанах та втрапив у скандал (фото)

Український бренд COOSH потрапив у скандал через рекламу взуття на круасанах. Користувачі мережі обурилися, що під час війни ті зневажливо поставилися до хліба.

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Кадрами кампейну бренд поділився в Instagram.

Фото: COOSH

Офіцерка ЗСУ та активістка Аліна Михайлова назвала фото неетичними та нагадала, як росіяни поколіннями відбирали в українців хліб, а наразі морять голодом українських військових у полоні.

"Згадайте Азовсталь та радість бійців тоді від простого підсмаженого на вогні хлібчика. Моральні. Потвори. З нульовою історичною пам'яттю. Та два світи в одній країні", — зазначила Михайлова.

Військова назвала таку рекламу "абсолютна діч" та тегнула власників бренду — Аліну Френдій та Петра Заставного.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

"Хочу висловити, наскільки глибоко тригернуло мене це фото. У час, коли тисячі українців перебувають у полоні, коли наші люди в окупації не мають що їсти, така "естетика" виглядає як цинічний плювок у бік кожного, хто щодня живе в реальності війни", "Прочитайте історію Вікторії Рощиної, Валерії Суботіної, передзамовте книжку Юлії Паєвської. Відкрийте інколи ютуб і гляньте тисячі і тисячі історій наших людей в полоні та в окупації", "Україна пережила голодомор. Люди помирали без хліба. Зараз є місця, де українці голодують", — пишуть українці в коментарях під крайнім дописом на сторінці бренду, адже фото з круасанами вже видалено.

Реакція COOSH на скандал з взуттям на круасанах

Команда COOSH уже відреагувала на критику: допис видалили та заявили, що "з повагою ставляться до хліба й виробів з пшениці", зйомка мала "естетичну мету", а всі круасани з'їли, аби не марнувати їжу.

"Ми щиро шкодуємо, що наша публікація викликала негативні враження", — написала команда бренду, додавши, що візьме до уваги зауваження українців.

Фото: Скріншот

Наразі реакції на скандал самої засновниці бренду, блогерки Аліни Френдій, немає. Коментарі до дописів на її сторінці в Instagram закриті. Така ж ситуація на акаунті Петра Заставного.

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