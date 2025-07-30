"Тягнемо покоління": у Києві бодибілдери позували перед банером, присвяченим бійцям з "Азовсталі"

У Києві спричинила скандал фотосесія бодибілдерів на тлі будівлі міської ради. В мережі засудили молодих людей за позування перед банером, присвяченим полоненим захисникам "Азовсталі". Водночас частина коментаторів вважають, що у фотосесії немає нічого поганого і спортсменів безпідставно розкритикували за їхнє хобі.

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Відео з'явилося 28 липня в акаунті користувача rogalik_16 у мережі TikTok. На ньому група спортсменів-бодибілдерів демонструє м'язи, а на тлі видніється банер "Azovstal — free Mariupol defenders".

"Ми не просто качаємося — ми тягнемо за собою покоління", — написав автор під роликом.

В акаунті також можна знайти відео, в яких лунає російська музика.

Скандал у Києві через фотосесію бодибілдерів: реакція в мережі

Військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним "Осман" у своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер" опублікував скриншот відео та підписав його цитатою зі словника.

"Крінж (від англ. cringe) — це слово, яким описують ситуацію, людину або вислів, що викликає сильне почуття сорому, незручності або ніяковості, часто через очевидну недоречність, дурість чи показну нещирість", — написав військовий.

"Осман" назвав "крінжем" позування бодибілдерів на тлі банера "Азовсталь" Фото: Говорять Снайпер/Telegram

Користувач із ніком "Сашко зі Сходу" поширив ролик у мережі Х й обурився поведінкою молодих людей.

"Згорів з самого ранку, яка ж п*тушня", — написав чоловік.

В мережі засудили бодибілдерів за фотосесію на тлі банеру "Азовсталь" Фото: X (Twitter)

В коментарях до допису думки українців розділилися. Частина коментаторів гніваються через те, що молоді люди перебувають у тилу, а не захищають Україну від російських загарбників, інші кажуть, що хлопці не зробили нічого поганого і їх безпідставно захейтили за хобі.

Думки українців щодо позування бодибілдерів на Хрещатику розділилися Фото: скриншот

Один із коментаторів обурився тим, що спортсменів називають "п*тушнею", та нагадав, як український боксер Олександр Усик 20 липня переміг у реванші англійця Даніеля Дюбуа.

"Хлопці просто вийшли на зйомку, в інших цивілізованих країнах це в порядку речей, а наші люди зразу в армію", — додав інший користувач.

Частина коментаторів вважають, що спорстменів захейтили безпідставно Фото: скриншот

Інші користувачі засуджували неповагу бодибілдерів до українських захисників та цікавилися, чому сильні чоловіки не йдуть на фронт.

"Цікаво, по якій статті ВЛК вони непридатні до служби", — запитав один із коментаторів.

Деякі коментатори цікавляться, чому бодибілдери не мобілізувалися до армії Фото: скриншот

Нагадаємо, Фокус 30 липня зібрав інформацію про скандал у 34 бригаді берегової оборони, де військовослужбовці звернулися до командування через некомпетентного командира.

30 квітня Фокус писав про скандал, у який потрапив український бренд СOOSH після того, як зняв взуття на круасанах. Фото розкритикувала офіцерка ЗСУ та активістка Аліна Михайлова, нагадавши про те, як бійці Азовсталі раділи підсмаженому на вогні звичайному хлібу. Після цього бренд видалив допис зі світлиною та перепросив за те, що публікація викликала негативні враження.