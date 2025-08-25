У Макіївці та Єнакієво пролунали вибухи: у містах спостерігають масований наліт БПЛА (відео)

В окупованій Макіївці та Єнакієво Донецької області пролунали гучні вибухи, очевидці розповідали про прольоти безпілотників літакового типу.

Прильоти в Макіївці зафіксували пізно ввечері 25 серпня, наслідки показали російські ЗМІ.

OSINT-паблік "Exilenova+" повідомляє про прильоти ударних дронів по частині складів у місті. Російське медіа Astra також пише про вибухи в Єнакієво.

Очевидці повідомляють про сильні вибухи в містах і проліт БПЛА літакового типу. Інших подробиць на момент публікації новини не було.

Нагадаємо, наприкінці липня тимчасово окупований Донецьк потрапив під масовану атаку дронів. У місті після обстрілу зникло світло.

Також у Макіївці в лютому минулого року горіла нафтобаза. У місті помічали чорний стовп диму з різних районів.