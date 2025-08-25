В Макеевке и Енакиево раздались взрывы: в городах наблюдают массированный налет БПЛА (видео)

В оккупированной Макеевке и Енакиево Донецкой области раздались громкие взрывы, очевидцы рассказывали о пролетах беспилотников самолетного типа.

Related video

Прилеты в Макеевке зафиксировали поздно вечером 25 августа, последствия показали российские СМИ.

OSINT-паблик "Exilenova+" сообщает о прилетах ударных дронов по части складов в городе. Российское медиа Astra также пишет о взрывах в Енакиево.

Очевидцы сообщают о сильных взрывах в городах и пролете БПЛА самолетного типа. Других подробностей на момент публикации новости не было.

Напомним, в конце июля временно оккупированный Донецк попал под массированную атаку дронов. В городе после обстрела исчез свет.

Также в Макеевке в феврале прошлого года горела нефтебаза. В городе замечали черный столб дыма из разных районов.