Українські "Чорні яструби" залетіли до Польщі: що робили військові вертольоти в сусідній країні

У понеділок, 25 серпня, на радарах сервісів відстеження польотів з'явився незвичайний об'єкт, що перетинає кордон України й Польщі. Незабаром з'ясувалося, що над Польщею було помічено два вертольоти UH-60A Black Hawk, що належать Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

Related video

Машини попрямували в аеропорт Жешув, який є ключовим логістичним вузлом західної підтримки України. Про це повідомляє Defence24.

Факт візиту підтвердив підполковник Яцек Горішевський, представник Оперативного командування ЗС Польщі. За його словами, дозвіл на проліт українських вертольотів було видано відповідно до повноважень оперативного командувача. Однак мета і характер місії залишаються засекреченими.

Тим часом не виключено, що Black Hawk могли перевозити людей, документи або обладнання, що потребує найвищого ступеня захисту. У виданні додали, що серед можливих версій також — координація дій із союзниками, участь у закритих оперативних зустрічах або технічне обслуговування, адже в Польщі є доступ до необхідних запасних частин.

Як ГУР отримали Black Hawk

У Defence24 наголосили, що ГУР один із найактивніших підрозділів українських сил оборони. Саме військова розвідка першою отримала американські Black Hawk, які поступово замінюють радянські Мі-8 і Мі-24.

Перший UH-60A був придбаний приватно 2023 року, другий з'явився рік потому, а в березні 2024-го Міноборони України підтвердило експлуатацію щонайменше двох машин. Саме ці вертольоти й прибули до Польщі.

Хоча їхня кількість поки що невелика, значення Black Hawk для українських сил величезне: це перевірена часом машина для спецоперацій і транспортування військ. Українські пілоти зазначають, що освоєння десятків таких вертольотів зайняло б мінімальний час. Однак великі поставки машин залишаються заблокованими ще з часів адміністрації Джо Байдена.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ випадки появи українських літаків у повітряному просторі НАТО вже фіксувалися. Так, у лютому 2022 року в Румунії опинився український винищувач Су-27, який пізніше повернувся додому. Однак візит Black Hawk до Польщі став першим відомим випадком присутності українських розвідувальних вертольотів у небі країн Альянсу.