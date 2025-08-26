Украинские "Черные ястребы" залетели в Польшу: что делали военные вертолеты в соседней стране

В понедельник 25 августа на радарах сервисов отслеживания полетов появился необычный объект, пересекающий границу Украины и Польши. Вскоре выяснилось, что над Польшей были замечены два вертолета UH-60A Black Hawk, принадлежащие Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

Машины направились в аэропорт Жешув, который является ключевым логистическим узлом западной поддержки Украины. Об этом сообщает Defence24.

Факт визита подтвердил подполковник Яцек Горишевский, представитель Оперативного командования ВС Польши. По его словам, разрешение на пролет украинских вертолетов было выдано в соответствии с полномочиями оперативного командующего. Однако цель и характер миссии остаются засекреченными.

Между тем не исключено, что Black Hawk могли перевозить людей, документы или оборудование, требующее высшей степени защиты. В издании добавили, что среди возможных версий также — координация действий с союзниками, участие в закрытых оперативных встречах либо техническое обслуживание, ведь в Польше есть доступ к необходимым запасным частям.

Как ГУР получили Black Hawk

В Defence24 подчеркнули, что ГУР одно из самых активных подразделений украинских сил обороны. Именно военная разведка первой получила американские Black Hawk, которые постепенно заменяют советские Ми-8 и Ми-24.

Первый UH-60A был приобретен в частном порядке в 2023 году, второй появился год спустя, а в марте 2024-го Минобороны Украины подтвердило эксплуатацию как минимум двух машин. Именно эти вертолеты и прибыли в Польшу.

Хотя их количество пока невелико, значение Black Hawk для украинских сил огромно: это проверенная временем машина для спецопераций и транспортировки войск. Украинские пилоты отмечают, что освоение десятков таких вертолетов заняло бы минимальное время. Однако крупные поставки машин остаются заблокированными еще со времен администрации Джо Байдена.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ случаи появления украинских самолетов в воздушном пространстве НАТО уже фиксировались. Так, в феврале 2022 года в Румынии оказался украинский истребитель Су-27, который позже вернулся домой. Однако визит Black Hawk в Польшу стал первым известным случаем присутствия украинских разведывательных вертолетов в небе стран Альянса.