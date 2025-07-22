Истребители ВСУ залетали в воздушное пространство Румынии: Бухарест поднял свои самолеты (видео)

В румынском Минобороны заявили, что радары фиксировали четыре украинские цели в небе, которые не представляли опасности для страны. Местный житель снял неизвестный самолет, который впоследствии идентифицировали как Су-27.

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Ночью на 21 июля, примерно в 3:00 украинские системы радиолокационного наблюдения зафиксировали воздушные цели, которые летели к северу от границы с Румынией, в районе Марамуреш-Сучава. Украинские власти "приняли меры для рассредоточения военных самолетов с аэродромов на западе Украины", как передали в министерстве национальной обороны Румынии 21 июля.

Примерно в 3:30 с авиабазы "Борча" взлетели два румынских самолета F-16, а примерно в 5:00 к ним присоединились две итальянские "птички" Eurofighter Typhoon, которые взлетают для патрулирования с авиабазы "Михаил Когелничану".

С 3:30 до 6:00 было зафиксировано 12 украинских воздушных целей, которые двигались в воздушном пространстве к северу от границы с Румынией. При этом четыре цели непреднамеренно на несколько минут залетели в румынское пространство, в частности речь идет о районах Сигету Мармацией и Викову-де-Сус. В Минобороны заверили, что они не создавали реальной угрозы для национальной безопасности и жизни людей.

Примерно в 6:00 приземлились F-16, а примерно в 7:00 на авиабазу вернулись и Eurofighter Typhoon. В министерстве отметили, что Румыния не является непосредственной мишенью, но война в Украине заставляет принимать меры для защиты граждан и инфраструктуры. Страна ведет постоянный мониторинг воздушного пространства в сотрудничестве с союзниками по НАТО.

В румынском СМИ PressHub сообщили, что утром 21 июля над северной частью Румынии пролетел по меньшей мере один истребитель. Самолет в 5:30 снял житель села Гура-Путней в уезде Сучава. Отмечается, что он пролетел над несколькими приграничными населенными пунктами и покинул воздушное пространство страны.

"После проверки изображения с помощью программы Google Lens оказалось, что это самолет Су-27", — отметили журналисты.

Напомним, ночью на 21 июля ВС РФ запустили по Украине 426 дронов различных типов, пять "Кинжалов", четыре "Калибры", один "Искандер-М" и 14 ракет Х-101. Попадание зафиксировали в трех локациях, а падение обломков — еще в 12.

В Киеве в результате ночной атаки на 21 июля получили сильные повреждения гражданские объекты, в частности жилые дома, детсад и супермаркет. В Дарницком районе мирные жители получили осколочные ранения, среди пострадавших — 15-летняя девушка. В Соломенском районе столицы погиб мужчина.