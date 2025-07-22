Винищувачі ЗСУ залітали у повітряний простір Румунії: Бухарест підняв свої літаки (відео)

У румунському Міноборони заявили, що радари фіксували чотири українські цілі у небі, які не становили небезпеки для країни. Місцевий житель зафільмував невідомий літак, який згодом ідентифікували як Су-27.

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Вночі на 21 липня, приблизно о 3:00 українські системи радіолокаційного спостереження зафіксували повітряні цілі, які летіли на північ від кордону з Румунією, в районі Марамуреш-Сучава. Українська влада "вжила заходів для розосередження військових літаків з аеродромів на заході України", як передали у міністерстві національної оборони Румунії 21 липня.

Приблизно о 3:30 з авіабази "Борча" злетіли два румунські літаки F-16, а приблизно о 5:00 до них приєднались дві італійські "пташки" Eurofighter Typhoon, які злітають для патрулювання з авіабази "Михаїл Коґелнічану".

З 3:30 до 6:00 було зафіксовано 12 українських повітряних цілей, які рухалися у повітряному просторі на північ від кордону з Румунією. При цьому чотири цілі ненавмисно на кілька хвилин залетіли у румунський простір, зокрема йдеться про райони Сігету Мармацієй та Вікову-де-Сус. У Міноборони запевнили, що вони не створювали реальної загрози для національної безпеки та життя людей.

Приблизно о 6:00 приземлилися F-16, а приблизно о 7:00 на авіабазу повернулись і Eurofighter Typhoon. У міністерстві наголосили, що Румунія не є безпосередньою мішенню, але війна в Україні змушує вживати заходів для захисту громадян і інфраструктури. Країна веде постійний моніторинг повітряного простору у співпраці з союзниками по НАТО.

У румунському ЗМІ PressHub повідомили, що вранці 21 липня над північною частиною Румунії пролетів щонайменше один винищувач. Літак о 5:30 зафільмував житель села Гура-Путней у повіті Сучава. Зазначається, що він пролетів над кількома прикордонними населеними пунктами й залишив повітряний простір країни.

"Після перевірки зображення за допомогою програми Google Lens виявилося, що це літак Су-27", — зауважили журналісти.

Нагадаємо, вночі на 21 липня ЗС РФ запустили по Україні 426 дронів різних типів, п’ять "Кинджалів", чотири "Калібри", один "Іскандер-М" та 14 ракет Х-101. Влучання зафіксували у трьох локаціях, а падіння уламків — ще у 12.

У Києві внаслідок нічної атаки на 21 липня зазнали сильних ушкоджень цивільні об’єкти, зокрема житлові будинки, дитсадок і супермаркет. У Дарницькому районі мирні мешканці отримали осколкові поранення, серед постраждалих — 15-річна дівчина. У Солом’янському районі столиці загинув чоловік.