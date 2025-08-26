Ракети ERAM для України: які темпи виробництва зброї та як вона допоможе ЗСУ

Виробництво новітніх ракет ERAM (Extended-Range Attack Missile) для України стартувало навесні 2025 року. А перша партія боєприпасів має надійти приблизно в жовтні поточного року.

Ракети ERAM стали частиною угоди, схваленої адміністрацією Дональда Трампа: Київ має отримати 3350 одиниць боєприпасів за умови узгодження їх застосування. Про це пише "Мілітарний" з посиланням на Програмний офіс робочої групи з озброєння Повітряних сил США.

Перші партії нової зброї надійдуть в Україну приблизно за шість тижнів у складі пакета військової допомоги вартістю 850 млн доларів, який значною мірою фінансується європейськими партнерами.

Звіт робочої групи з озброєння ВПС США щодо ERAM

Зазначається, що роботи над прототипами велися з осені 2024 року, а вже до літа 2025 року виробництво вийшло на серійний рівень у рамках програми Foreign Military Sales (FMS). З кінця 2025 року ракети ERAM вироблятимуть і для ВПС США.

Перед запуском у серію ракети ERAM пройшли комплексні тести:

випробування планування боєприпасу без двигуна;

льотні випробування з макетами і з працюючим двигуном;

залікові бойові стрільби;

7 повних тестів планера або двигуна;

3 стендових випробування;

2 скидання з літаків.

Таким чином, нова ракета в стислі терміни пройшла повний цикл від прототипу до готового озброєння.

Навіщо ЗСУ потрібні ERAM

Українські Повітряні сили відчувають гостру потребу в боєприпасах великої дальності. Річ у тім, що наявні західні зразки показують обмежену ефективність проти російської радіоелектронної боротьби. Тому ERAM проєктувалася з урахуванням цих умов: є відомості, що її система наведення здатна працювати в умовах активної протидії РЕБ.

Масштабне виробництво спеціально для України дасть змогу ЗСУ істотно розширити спектр цілей, недосяжних раніше. Однак залишається відкритим питання, наскільки ефективними будуть ERAM проти російських зенітних комплексів — від С-400 і С-350 до систем "Панцир" і "Тор".

Раніше ми докладніше писали про можливості й тактико-технічні характеристики боєприпасу ERAM, відомих на сьогодні. За оцінками експертів, дальність ураження ракети досягає 463 км, маса бойової частини — 260 кг.