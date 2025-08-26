Ракети ERAM для України: які темпи виробництва зброї та як вона допоможе ЗСУ
Виробництво новітніх ракет ERAM (Extended-Range Attack Missile) для України стартувало навесні 2025 року. А перша партія боєприпасів має надійти приблизно в жовтні поточного року.
Ракети ERAM стали частиною угоди, схваленої адміністрацією Дональда Трампа: Київ має отримати 3350 одиниць боєприпасів за умови узгодження їх застосування. Про це пише "Мілітарний" з посиланням на Програмний офіс робочої групи з озброєння Повітряних сил США.
Перші партії нової зброї надійдуть в Україну приблизно за шість тижнів у складі пакета військової допомоги вартістю 850 млн доларів, який значною мірою фінансується європейськими партнерами.
Зазначається, що роботи над прототипами велися з осені 2024 року, а вже до літа 2025 року виробництво вийшло на серійний рівень у рамках програми Foreign Military Sales (FMS). З кінця 2025 року ракети ERAM вироблятимуть і для ВПС США.
Перед запуском у серію ракети ERAM пройшли комплексні тести:
- випробування планування боєприпасу без двигуна;
- льотні випробування з макетами і з працюючим двигуном;
- залікові бойові стрільби;
- 7 повних тестів планера або двигуна;
- 3 стендових випробування;
- 2 скидання з літаків.
Таким чином, нова ракета в стислі терміни пройшла повний цикл від прототипу до готового озброєння.
Навіщо ЗСУ потрібні ERAM
Українські Повітряні сили відчувають гостру потребу в боєприпасах великої дальності. Річ у тім, що наявні західні зразки показують обмежену ефективність проти російської радіоелектронної боротьби. Тому ERAM проєктувалася з урахуванням цих умов: є відомості, що її система наведення здатна працювати в умовах активної протидії РЕБ.
Масштабне виробництво спеціально для України дасть змогу ЗСУ істотно розширити спектр цілей, недосяжних раніше. Однак залишається відкритим питання, наскільки ефективними будуть ERAM проти російських зенітних комплексів — від С-400 і С-350 до систем "Панцир" і "Тор".
Раніше ми докладніше писали про можливості й тактико-технічні характеристики боєприпасу ERAM, відомих на сьогодні. За оцінками експертів, дальність ураження ракети досягає 463 км, маса бойової частини — 260 кг.