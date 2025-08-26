Ракеты ERAM для Украины: какие темпы производства оружия и как оно поможет ВСУ

Производство новейших ракет ERAM (Extended-Range Attack Missile) для Украины стартовало весной 2025 года. А первая партия боеприпасов должна поступить примерно в октябре текущего года.

Related video

Ракеты ERAM стали частью сделки, одобренной администрацией Дональда Трампа: Киев должен получить 3350 единиц боеприпасов с условием согласования их применения. Об этом пишет "Милитарный" со ссылкой на Программный офис рабочей группы по вооружению Воздушных сил США.

Первые партии нового оружия поступят в Украину примерно через шесть недель в составе пакета военной помощи стоимостью 850 млн долларов, который в значительной мере финансируется европейскими партнерами.

Отчет рабочей группы по вооружению ВВС США относительно ERAM

Отмечается, что работы над прототипами велись с осени 2024 года, а уже к лету 2025 производство вышло на серийный уровень в рамках программы Foreign Military Sales (FMS). С конца 2025 года ракеты ERAM будут производиться и для ВВС США.

Перед запуском в серию ракеты ERAM прошли комплексные тесты:

испытания планировки боеприпаса без двигателя;

летные испытания с макетами и с работающим двигателем;

зачетные боевые стрельбы;

7 полных тестов планера или двигателя;

3 стендовых испытания;

2 сброса с самолетов.

Таким образом, новая ракета в сжатые сроки прошла полный цикл от прототипа до готового вооружения.

Зачем ВСУ нужны ERAM

Украинские Воздушные силы испытывают острую потребность в боеприпасах большой дальности. Дело в том, что существующие западные образцы показывают ограниченную эффективность против российской радиоэлектронной борьбы. Поэтому ERAM проектировалась с учетом этих условий: есть сведения, что ее система наведения способна работать в условиях активного противодействия РЭБ.

Масштабное производство специально для Украины позволит ВСУ существенно расширить спектр целей, недосягаемых ранее. Однако остается открытым вопрос, насколько эффективными будут ERAM против российских зенитных комплексов — от С-400 и С-350 до систем "Панцирь" и "Тор".

Ранее мы подробнее писали о возможностях и тактико-технических характеристиках боеприпаса ERAM, известных на сегодняшний день. По оценкам экспертов, дальность поражения ракеты достигает 463 км, масса боевой части — 260 кг.