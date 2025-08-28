Удар РФ по Києву пошкодив будівлю представництва ЄС: реакція дипломатів (фото)

У ніч на 28 серпня Росія завдала масованого удару по Києву та інших містах України, внаслідок якого, крім численних жертв серед цивільного населення, постраждала будівля представництва Європейського Союзу. У мережу потрапили фотографії наслідків атаки.

Related video

Цей факт надав атаці не тільки військового, а і яскраво вираженого дипломатичного виміру. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що під час атаки Росія фактично націлилася на дипломатів, що є прямим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

"Місія ЄС в Україні була пошкоджена. Це вимагає засудження не тільки з боку ЄС, а й усього світу. Ми висловлюємо солідарність із нашими колегами з ЄС і готові надати допомогу", — написав міністр.

Обстріл Києва 28 серпня: реакція дипломатів

Увагу також викликала заява посла ЄС в Україні Катаріни Матернової. Вона підтвердила пошкодження будівлі європейської дипломатичної місії та назвала атаку "справжньою відповіддю Москви на мирні зусилля". За її словами, в ніч на 28 серпня по Києву застосовувалися як дрони-камікадзе, так і балістичні ракети. Унаслідок атаки постраждали не тільки житлові будинки та цивільна інфраструктура, а й дипломатичне представництво Євросоюзу.

"Щонайменше 10 загиблих, 30 поранених, багато зруйнованих будівель. Делегація ЄС отримала серйозні пошкодження від ударної хвилі. Це справжня відповідь Москви на мирні зусилля", — написала Матернова.

Зі свого боку голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Росія навмисне пошкодила будівлю представництва ЄС у Києві. За його словами, місія ЄС постраждала внаслідок "прицільного удару".

При цьому Кошта додав, що такими методами Москві не залякати європейців, а агресія РФ тільки зміцнить рішучість Євросоюзу підтримувати Україну та її громадян.

"Я вражений черговим нічним смертоносним ракетним ударом Росії по Україні. Мої думки з українськими жертвами, а також зі співробітниками європейської місії, будівля яких була пошкоджена внаслідок цього навмисного удару РФ", — написав дипломат у соцмережах.

Нагадаємо, що 28 серпня Збройні сили РФ атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed, "Герань-2", "Герань-3", "Гарпія-А1" та імітаційними дронами "Гербера" і "Пародія". Також противник здійснював пуски крилатих ракет Х-101, аеробалістичних "Кинджалів" і балістичних "Іскандерів-М".