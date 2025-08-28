Удар РФ по Киеву повредил здание представительства ЕС: реакция дипломатов (фото)

В ночь на 28 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву и другим городам Украины, в результате которого, помимо многочисленных жертв среди гражданского населения, пострадало здание представительства Европейского Союза. В сеть попали фотографии последствия атаки.

Этот факт придал атаке не только военное, но и ярко выраженное дипломатическое измерение. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что во время атаки Россия фактически нацелилась на дипломатов, что является прямым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

"Миссия ЕС в Украине была повреждена. Это требует осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь", – написал министр.

Обстрел Киева 28 августа: реакция дипломатов

Внимание также вызвало заявление посла ЕС в Украине Катарины Матерновой. Она подтвердила повреждения здания европейской дипломатической миссии и назвала атаку "настоящим ответом Москвы на мирные усилия". По ее словам, в ночь на 28 августа по Киеву применялись как дроны-камикадзе, так и баллистические ракеты. В результате атаки пострадали не только жилые дома и гражданская инфраструктура, но и дипломатическое представительство Евросоюза.

"По меньшей мере 10 погибших, 30 раненых, много разрушенных зданий. Делегация ЕС получила серьезные повреждения от ударной волны. Это настоящий ответ Москвы на мирные усилия", – написала Матернова.

В свою очередь председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Россия умышленно повредила здание представительства ЕС в Киеве. По его словам, миссия ЕС пострадала в результате "прицельного удара".

При это Кошта добавил, что такими методами Москве не запугать европейцев, а агрессия РФ только укрепит решимость Евросоюза поддерживать Украину и ее граждан.

"Я потрясен очередным ночным смертоносным ракетным ударом России по Украине. Мои мысли с украинскими жертвами, а также с сотрудниками европейской миссии, здание которых было повреждено в результате этого преднамеренного удара РФ", — написал дипломат в соцсетях.

Напомним, что 28 августа Вооруженные силы РФ атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed, "Герань-2", "Герань-3", "Гарпия-А1" и имитационными дронами "Гербера" и "Пародия". Также противник осуществлял пуски крылатых ракет Х-101, аэробаллистических "Кинжалов" и баллистических "Искандеров-М".