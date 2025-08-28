Хотіли 20 російських військових: ексмер Херсона розповів, чому в полоні відмовився від першого обміну

65-річний Володимир Миколаєнко, ексмер Херсона, який три роки провів у російському полоні та повернувся додому 24 серпня в межах обміну у форматі "146 на 146", міг отримати свободу раніше, але не зробив цього.

Миколаєнко ще 2022 року відмовився від свого місця у списку на обмін на користь тяжкопораненого воїна, а тепер в інтерв'ю ресурсу "Мост" пояснив, що ним рухало в той момент.

За його словами, перебуваючи ще в Херсоні, але вже будучи в полоні в росіян, він написав Людмилі Денісовій, яка до березня 2022 року була уповноваженою Верховної Ради України з прав людини. Росіяни дозволили йому зробити це.

"Вони дозволили, говорили, що, можливо, за мене дадуть 20 їхніх хлопців. Я говорив і тоді, і у Воронежі, що я категорично проти, щоб мене міняли на умовно 20 російських військових. Я знав, що не зможу потім дивитися в очі людям, батькам, сини яких сидять, а за якогось кренделя Миколаєнка віддали купу російських військових", — згадує він.

Миколаєнко каже, що Івана Федорова, колишнього мера Мелітополя, обміняли начебто за 11 військових ЗС РФ.

"І він (Федоров) 6 днів просидів. Так, я розумію, що це дуже важко. Але я говорив, що не погоджуюся і не провокуйте мене на такі заходи", — додав співрозмовник видання.

Щодо листа до Денисової, то, каже ексмер Херсона, вони просто брали інформацію до відома і все:

"Усі обміни все так таємно. Ми навіть не розуміли, чи міняють когось, чи просто забирають на інший поверх або в іншу камеру. Уже потім хлопці почали прислухатися, якийсь рух там, чути, що переодягають. А так практично ніхто нічого не знав".

Володимир Миколаєнко додав, що місцеві пропонували йому свободу в обмін на проведення певної діяльності на користь РФ, але коли зрозуміли, що це не працює, залишили його в спокої.

Нагадаємо, ексголову Херсона Володимира Миколаєнка незаконно утримували у виправній колонії №7 міста Пакіно Володимирської області.

Раніше повідомлялося, що колишні полонені впізнали лікаря з мордовської колонії, який над ними знущався.