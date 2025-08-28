Хотели 20 российских военных: экс-мер Херсона рассказал, почему в плену отказался от первого обмена

65-летний Владимир Миколаенко, экс-мер Херсона, который три года провел в российском плену и вернулся домой 24 августа в рамках обмена в формате "146 на 146", мог обрести свободу раньше, но не сделал этого.

Миколаенко еще в 2022 году отказался от своего места в списке на обмен в пользу тяжелораненого воина, а теперь в интервью ресурсу "Мост" объяснил, что им двигало в тот момент.

По его словам, находясь еще в Херсоне, но уже будучи в плену у россиян, он написал Людмиле Денисовой, которая до марта 2022 года была уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека. Россияне позволили ему сделать это.

"Они разрешили, говорили, что, возможно, за меня дадут 20 их ребят. Я говорил и тогда, и в Воронеже, что я категорически против, чтобы меня меняли на условно 20 российских военных. Я знал, что не смогу потом смотреть в глаза людям, родителям, сыновья которых сидят, а за какого-то кренделя Николаенко отдали кучу русских военных", – вспоминает он.

Миколаенко говорит, что Ивана Федорова, бывшего мэра Мелитополя, обменяли вроде бы за 11 военных ВС РФ.

"И он (Федоров) 6 дней просидел. Да, я понимаю, что это очень тяжело. Но я говорил, что не соглашаюсь и не провоцируйте меня на такие меры", – добавил собеседник издания.

Что касается письма к Денисовой, то, говорит экс-мер Херсона, они просто принимали информацию к сведению и все:

"Все обмены все так тайно. Мы даже не понимали, меняют ли кого-то, или просто забирают на другой этаж или в другую камеру. Уже потом ребята начали прислушиваться, какое-то движение там, слышать, что переодевают. А так практически никто ничего не знал".

Владимир Миколаенко добавил, что местные предлагали ему свободу взамен на проведение определенной деятельности в пользу РФ, но когда поняли, что это не работает, оставили его в покое.

Напомним, экс-главу Херсона Владимира Миколаенко незаконно удерживали в исправительной колонии №7 города Пакино Владимирской области.

Ранее сообщалось, что бывшие пленные узнали врача из мордовской колонии, который над ними издевался.