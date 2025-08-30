США схвалили військові контракти для України: на що підуть $329 млн

Державний департамент США схвалив два військові контракти для України на загальну суму $329 млн, до яких входять послуги зв'язку та протиповітряна оборона.

Related video

Перший із контрактів стосується обслуговування систем ППО Patriot і супутнього обладнання на суму $179,1 млн, повідомляє Агентство зі співробітництва в галузі оборонної безпеки.

Україна, як зазначається, запросила закупівлю запасних частин, програмного забезпечення, модернізаційних комплектів, випробувального та комунікаційного обладнання, інтеграційних та ремонтних послуг, інженерної та логістичної підтримки, навчання, а також документації.

Основними підрядниками контракту стануть корпорація RTX і Lockheed Martin.

Другий контракт, як повідомляють, пов'язаний із продовженням послуг супутникового зв'язку для терміналів Starlink на суму $150 млн. До пакета ввійдуть інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників, а також елементи підтримки.

Головним підрядником контракту стане компанія Starlink Services.

Йдеться, що реалізація цих контрактів підтримає цілі зовнішньої політики і національної безпеки Сполучених Штатів завдяки підвищенню безпеки країни-партнера, яка, як наголошується, є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

Водночас наголошується, що завдяки подальшому оснащенню України для проведення операцій із самооборони країна поліпшить свою здатність протистояти поточним і майбутнім загрозам.

Нагадаємо, державний департамент США схвалив продаж Україні авіаційних боєприпасів і супутнього обладнання на суму приблизно 825 мільйонів доларів. Туди зокрема має увійти 3 350 одиниць ракет ERAM і 3 350 модулів навігації, створених для протидії спуфінгу.

Фокус писав, що на початку серпня Управління з питань оборонного співробітництва Державного департаменту Сполучених Штатів Америки схвалило можливість ремонту українських гармат M777, які вже четвертий рік перебувають на фронті.