США одобрили военные контракты для Украины: на что пойдут $329 млн

Государственный департамент США одобрил два военных контракта для Украины на общую сумму $329 млн, в которые входят услуги связи и противовоздушная оборона.

Первый из контрактов касается обслуживания систем ПВО Patriot и сопутствующего оборудования на сумму $179,1 млн, сообщает Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности.

Украина, как отмечается, запросила закупку запасных частей, программного обеспечения, модернизационных комплектов, испытательного и коммуникационного оборудования, интеграционных и ремонтных услуг, инженерной и логистической поддержки, обучения, а также документации.

Основными подрядчиками контракта станут корпорация RTX и Lockheed Martin.

Второй контракт, как сообщается, связан с продлением услуг спутниковой связи для терминалов Starlink на сумму $150 млн. В пакет войдут инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков, а также элементы поддержки.

Главным подрядчиком контракта станет компания Starlink Services.

Подразумевается, что реализация данных контрактов поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов за счет повышения безопасности страны-партнера, которая, как отмечается, является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.

В то же время подчеркивается, что за счет дальнейшего оснащения Украины для проведения операций по самообороне страна улучшит свою способность противостоять текущим и будущим угрозам.

Напомним, государственный департамент США одобрил продажу Украине авиационных боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму примерно 825 миллионов долларов. Туда в частности должно войти 3 350 единиц ракет ERAM и 3 350 модулей навигации, созданных для противодействия спуфингу.

Фокус писал, что в начале августа Управление по вопросам оборонного сотрудничества Государственного департамента Соединенных Штатов Америки одобрило возможность ремонта украинских пушек M777, которые уже четвертый год находятся на фронте.