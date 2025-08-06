"Зеленый свет" на 200 млн: США разрешили ремонт украинских гаубиц М777 и логистику

Управление по вопросам оборонного сотрудничества Государственного департамента Соединенных Штатов Америки одобрили возможность ремонта украинских пушек M777, которые уже четвертый год находятся на фронте. Речь идет о разрешении на две сделки, которые касаются завода в Европе и зарубежной военной логистики.

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Американские чиновники приняли решение о помощи Украине и передали соответствующую информацию в Конгресс, говорится в заявлениях на портале Белого дома. В одной из публикаций говорится о разрешении на ремонт М777, во второй — о разрешении на зарубежную логистику (транспорт и консолидацию грузов). При этом отмечается, что решение никак не повлияет на вопросы безопасности и обороны США.

Информация о выделении средств на военную помощь Украине появились вечером 5 августа. Управление по вопросам оборонного сотрудничества Госдепа сообщило, что на ремонт М777 выделяется 104 млн долл., а на транспортные и консолидационные услуги за рубежом — еще 99,5 млн долл. Указано, что гаубицами будет заниматься завод-производитель BAE Systems в Великобритании. Как выяснилось, украинское правительство подало запрос на оборудование, ремонт и долгосрочную поддержку. США берут на себя дополнительные позиции — "техническую помощь, обучение и другие связанные элементы логистики и программной поддержки", указано на портале управления.

"Предложенная продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности с более мощным местным потенциалом поддержки. Украина не будет иметь трудностей с привлечением этих услуг в свои вооруженные силы", — заверили в Белом доме.

Решение Госдепа означает, что Украина получит услуги по ремонту орудий и военной логистике, если Конгресс не будет против.

Утром 6 августа министр обороны Украины Денис Шмигаль подтвердил соглашение и отметил, что военная помощь США оказывается в рамках программы Foreign Military Sales. Также выяснилось, что финансирование будет проходить за средства стран-партнеров.

Артиллерия ВСУ — особенности М777

Отметим, артиллеристы ВСУ с апреля 2022 года используют гаубицы М777 на поле боя. Фокус писал о технических характеристиках пушек, которые стреляют на расстояние 21-40 км (в зависимости от вида снаряда). При этом время развертывания — около 3 мин, а скорострельность — два выстрела в минуту. Точное количество пушек, которые Украине предоставили США и партнеры, по состоянию на 2025 год не известно, но в мае 2022 года речь шла об около сотни единиц, написали на портале Defense Express.

Тем временем 1 августа украинские артиллеристы рассказали о впечатлениях от западных пушек и назвали лучшие образцы. По мнению бойцов, это шведские САУ Archer и немецкие Panzerhaubitze 2000.

Напоминаем, 5 августа стало известно о начале работы новой программы военной помощи Украине PURL, которую создали США и НАТО.